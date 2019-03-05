Отчет комиссии по экономике и НПК

О своей деятельности в 2018 году отчиталась постоянная депутатская комиссия по экономике и научно-производственному комплексу Совета депутатов городского округа Дубна.

С докладом выступил председатель комиссии Сергей Дзюба. Он перечислил основные темы, поднимавшиеся на заседаниях. Это новые схемы транспортного сообщения и движения автобусов после введения в эксплуатацию мостового перехода через Волгу; размещение нестационарных торговых объектов; предоставление помещений жилищного фонда программы развития наукограда Дубна для временного проживания; организация ярмарок; согласование предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и др.

Часть вопросов рассматривалась совместно с другими профильными депутатскими комиссиями: по градостроительству, имущественным и земельным отношениям, по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству, по бюджету, финансам и налогам.

Среди наиболее значимых задач Сергей Дзюба назвал контроль за реализацией стратегии социально-экономического развития Дубны как наукограда РФ на период с 2017 до 2026 года. Наряду со специалистами, в процесс активно вовлекались студенты университета «Дубна».

– Одна из дипломных работ была посвящена этой теме, а несколько выпускников кафедры государственного и муниципального управления нашего вуза сегодня успешно трудятся в Администрации города, - рассказал Сергей Федорович. – Два студента этой кафедры вошли в состав молодежного парламента при Совете депутатов. При активной поддержке регионального парламентария Марины Шевченко и Дубненского отделения партии «Единая Россия» было организовано посещение студентами из Дубны Московской областной Думы, которая отметила 25-летие с момента образования.

Большой предварительной работы на комиссии потребовала новая Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Дубны на 2018-2020 годы. Предлагаемые варианты обсуждались несколько раз. Поскольку это решение затрагивает жизненные интересы как предпринимателей, так и горожан, при формировании итогового документа учитывалось мнение территориальных депутатских групп, жителей наукограда, изучались предложения бизнес-сообщества.

Сергей Дзюба также отметил, что, к сожалению, несмотря на усилия членов комиссии и депутатского корпуса в целом (обращения в Правительство региона, неоднократные встречи с сотрудниками министерства транспорта Московской области), не удалось добиться положительного решения по сохранению действующего перевозчика в Дубне в лице ОАО «РАТА». А организация движения автобусов на городских маршрутах по-прежнему остается на повестке дня, поскольку качество этой услуги все еще вызывает нарекания у пассажиров.

В завершении отчета председатель комиссии подчеркнул, что депутаты стараются максимально оперативно реагировать на возникающие проблемы и находятся в постоянном контакте с подразделениями Администрации города. В прошедшему году взаимодействие представительной и исполнительной ветвей власти, как правило, было конструктивным.

Совет депутатов городского округа Дубна