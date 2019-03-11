ОЭЗ «Дубна»: в кооперации с международным научным центром

Особая экономическая зона «Дубна» всегда была заинтересована в наукоемких компаниях, инвесторах, которые разрабатывают технически сложную продукцию. Поэтому Объединенный институт ядерных исследований изначально был партнером ОЭЗ, его специфика нашла отражение в направлениях деятельности резидентов - ядерно-физические и нанотехнологии, информационные технологии, а ряд компаний, реализующих свои проекты на территории особой экономической зоны, берут истоки из этого международного научного центра.

- Сотрудничество технико-внедренческой зоны с Объединенным институтом ядерных исследований дает возможность коммерциализации научных исследований, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. – Сегодня ОЭЗ в Дубне занимает важное место в формировании имиджа подмосковного города, как эффективной и привлекательной площадки для вложения инвестиций. Она стала местом базирования наукоемких производств, в том числе, успешной реализации проектов ученых ОИЯИ. Так что это взаимодействие выгодно обеим сторонам.

Для коммерциализации разработок ученых в особой экономической зоне зарегистрированы в качестве резидентов, например, такие компании, как «ДВиН» - средства обнаружения взрывчатых и иных веществ на основе разработанной в ОИЯИ технологии меченых нейтронов, «Инновационный альянс» - получение сверхгладких поверхностей различных материалов, «НаноБрахиТек» (ООО «БЕБИГ») - лекарства для лечения онкологии, компания «ИнтерГрафика», основной задачей которой является создание качественно новых обучающих ресурсов для различных ступеней образования с использованием современных возможностей информационных и коммуникационных технологий. Первые три предприятия располагаются также на территории ОИЯИ, тем не менее они на общих основаниях пользуются всеми преференциями и льготами резидентов особой экономической зоны.

- Мы, уже будучи в статусе резидента ОЭЗ, запустили единственное в России производство микроисточников полного цикла для брахитерапии – высокоэффективного метода лечения онкозаболеваний, - поясняет генеральный директор ЗАО «НаноБрахиТек» Кирилл Майоров. - ОИЯИ предоставил все необходимые для осуществления этих работ условия: «чистые помещения», квалифицированных специалистов. Компания наладила серийное производство отечественных микроисточников для лечения рака предстательной железы, и на основе этой методики в клиниках страны уже проведены тысячи успешных операций. Сегодня мы реализуем следующий этап проекта - разработку новых инновационных медицинских изделий (микросфер) для терапии онкозаболеваний печени. После испытаний продукт мирового уровня также будет выведен на отечественный рынок. Рассчитываем, что на это потребуется не более двух лет.

Подмосковная ОЭЗ, министерство инвестиций и инноваций региона активно способствуют компаниям, желающим войти в состав резидентов с наукоемкой продукцией. Буквально в конце прошлого года на экспертном совете с участием заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова статус резидента подтвердило малое инновационное предприятие ООО «Диамант», которое занимается разработкой и производством оборудования для анализа элементного состава веществ методом меченых нейтронов. Установки, изготавливаемые в «Диамант», используются на горнодобывающих и обогатительных комбинатах, а также в геологоразведке, на карьерах и в полевых условиях для обнаружения и определения концентраций в руде таких полезных ископаемых, как алюминий, магний, железо и других.

- В ОЭЗ инвестор намерен построить лабораторно-производственный корпус площадью 500 квадратных метров и создавать на его базе установки для элементного анализа горных пород методом меченых нейтронов, - уточняет Вадим Хромов. – Метод, который был разработан учеными ОИЯИ, важен также для развития алмазодобывающей промышленности. Инновационная технология позволяет увидеть минерал внутри кимберлитовой руды, размеры которой в десять раз могут превышать сам алмаз. Резидент выбрал для строительства участок на левобережной площадке ОЭЗ и уже вложил в его освоение более двух миллионов рублей. Общий объем финансирования проекта составит 35 миллионов. «Диамант» планирует создать не менее 23 рабочих мест.

Особую экономическую зону «Дубна» пополняют высокотехнологичные компании со всех концов страны и из-за рубежа. Одновременно руководство ОЭЗ, при активной поддержке министерства инвестиций и инноваций региона, продолжает уделять значимое внимание именно сотрудничеству с ОИЯИ, используя его преимущества при привлечении инвестиций и высококвалифицированных специалистов для создания инновационной продукции.