ОЭЗ Дубна» пополнили четыре резидента с инвестициями 43 млн рублей

Компания ООО «Альфа Инжиниринг» защитила свой бизнес-план на технико-внедренческом экспертном совете при правительстве Московской области, который 27 марта провел заместитель председателя правительства Вадим Хромов.

На территории особой экономической зоны «Дубна» компания «Альфа Инжиниринг» планирует разрабатывать и производить тормозные системы автомобилей, а также их составные части и комплектующие. С целью снижения веса изделий тормозной суппорт будут изготавливать из алюминия, а тормозной диск собирать из чугунного кольца и центральной ступицы из алюминия. Сокращение веса и увеличение производительности этих изделий позволит экономить на топливе, увеличить разгонную и тормозную динамику современных мощных автомобилей, что в полной мере соответствует нынешним мировым стандартам автомобилестроения.

У нового резидента ОЭЗ «Дубна» надежные партнеры и подрядчики. Совместно со специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» (г. Москва) будут выполняться НИОКР, планируется 3D печать узлов конечного продукта, а также проведение на базе института сертификации конечного продукта. В НПО «Оксид» (г. Люберцы) будут осуществляться работы по чистовой (пескоструйной) обработке, анодированию и покраске изделий.

Для реализации проекта «Альфа Инжиниринг» планирует арендовать 480 кв. метров площадей в новом Инновационно-технологическом центре на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна», строительство которого уже завершено. Компания инвестирует в проект 29,2 млн рублей и создаст не менее 27 высокопроизводительных рабочих мест.

Инновационную продукцию резидент ОЭЗ «Дубна» намерен поставлять на конвейеры российских автопроизводителей, а также на экспорт. В перспективе на территории РФ будет создаваться собственная дилерская сеть из крупных станций техобслуживания, а также компаний, занимающихся тюнингом автомобилей. Предварительная заинтересованность в этом есть у компаний Toyota и Mazda. Планируется поставка тормозных суппортов по программе локальных аксессуаров для отечественного рынка, а после закрепления продукции в России - ее вывод на рынки Западной Европы, США и Ближнего Востока.

Члены Экспертного совета одобрили изменения в действующие соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ «Дубна» трем резидентам - компаниям «Грасис-Тех», «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» и «НПО «ТРАНСКОМСОФТ». Изменения касались увеличения площади предполагаемых к строительству объектов, общей суммы инвестиций в проект, корректировки видов деятельности, изменения сроков строительства офисно-производственных комплексов и других моментов.

Стоит сказать, что днем раньше еще три компании защитили свои проекты на рабочем совещании в министерстве инвестиций и инноваций Московской области с целью получения статуса резидента ОЭЗ «Дубна» по упрощенной схеме - без их рассмотрения на Экспертном совете. Совещание провел замминистра Антон Логинов. Согласно бизнес-планам, они инвестируют в проекты порядка 14 млн. рублей и создадут 40 рабочих мест.

Таким образом, после подписания с новыми инвесторами соглашений об осуществлении на территории подмосковной ОЭЗ технико-внедренческой деятельности число ее резидентов составит 154 компании.