О пешеходных зонах и местах отдыха в Дубне

Есть прошлое, о котором даже вспоминать не хочется, а есть такое, которое вызывает восхищение и сегодня. Если спросить любого, даже средних лет дубненца, он расскажет какой уютной и ухоженной была Дубна в прошлом.

Всем памятны аккуратно скошенные зелёные газоны, яркие цветочные клумбы, ровные ряды подстриженных кустарников, независимо от времени года чисто убранные дороги и тротуары, работающие фонтаны, оштукатуренные и окрашенные стены домов... И это не приступы ностальгии, поскольку всё это и многое другое подтверждается множеством документальных фото- и кинодокументов о Дубне. С этими материалами надо знакомить всех, кто приходит во власть и занимается жизнедеятельностью и благоустройством города, созданием комфортной среды для жителей. Не всё из наработанного предыдущими поколениями следует отправлять на свалку. Только тогда руководитель будет иметь перед глазами достойный пример и возможность сделать для людей что-то не хуже, чем это когда-то являлось нормой жизни города.

Когда мы заказываем любой из проектов благоустройства Дубны иногородним компаниям, мы получаем далёкий от истории, традиций и самобытности города типовой вариант. В итоге наши города становятся близнецами и теряют своё оригинальное и присущее только им лицо. О каком наплыве туристов в этом случае можно говорить, если из окна собственного дома человек видит всё то, за чем ему предлагают ехать за тысячу вёрст? Да ещё и за приличные деньги. Хотелось бы надеяться, что это не наш путь.

О том, какие работы по благоустройству ждут нас в текущем году, рассказала на очередном брифинге начальник Управления инвестиций, инноваций и информационных технологий администрации Дубны Екатерина Олеговна Зименкова.