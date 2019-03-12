Наш друг – театр!

«Театральные истории» - так назвали конкурс, который прошел 6 марта в МАУК «Муниципальная библиотека Левобережья». Посвящен он был Году театра в Российской Федерации и 90-летию образования Московской области. Его участникам предлагалось исполнить перед компетентным жюри отрывки из театральных пьес, сценариев, монологи героев литературных произведений в стихотворной или прозаической форме.

В составе жюри конкурса, которое возглавила начальник отдела культуры Администрации городского округа Дубна Л.Ю. Кузминова, были директор Муниципальной библиотеки Левобережья Е.А. Штранина, заведующая детским отделом библиотеки Левобережья В.Б. Закинян, режиссер Дворца культуры «Октябрь» Я.А. Арзамасцева, член Союза писателей и журналистов РФ, Народный поэт России В.Е. Уралов.

Целями конкурса его организаторы назвали: погружение юных исполнителей в театральную культуру и знакомство с особенностями драматургических произведений, идущих на сценах театров Московской области и России. И, как следствие – с помощью средств художественного образования развитие и воспитание чувства патриотизма у молодежи, а также реализация их творческих способностей, приобщение к лучшим образцам отечественной и зарубежной литературы.

Участники конкурса – учащиеся средних учебных заведений Дубны – должны были представить отрывки из любых театральных пьес, монологов литературных героев произведений российских или зарубежных авторов, в прозе и стихах.

6 марта в празднично украшенном читальном зале библиотеки собрались участники конкурса, зрители. Члены жюри тепло приветствовали собравшихся, пожелали им побед, творческого настроения и удачи.

Один за другим выходили на импровизированную сцену конкурсанты. Звучали отрывки из произведений А.С. Пушкина, С.Я. Маршака, И.С. Крылова, В.В. Маяковского, М. Твена, Н.Н. Носова, А.Л. Барто, М.М. Зощенко, Г.Х. Андерсена. За каждым выступлением была видна тщательная подготовка – и не только над текстом, его звучанием и подачей, но и над сценическим образом, костюмом.

После совещания жюри были объявлены итоги конкурса.

В возрастной группе от 6 до 10 лет первое место заняли Кирилл Аваков и Неонила Пшец, Второе – Карина Султанова и Дарья Студеникина. Третье место поделили Александр Бабушкин и Олег Шинкарев.

Победителем в возрастной группе от 11 до 14 лет стала Станислава Андриенко. Второе места у Сергея Лабецкого и третье место занял Федор Козловцев.

В возрастной группе от 15 до 18 лет места распределились следующим образом: на первом месте – Иван Столупин, на втором – Роман Султанов, на третьем – Лиза Струнникова.

Отдельно жюри отметило за точность передачи поэтической интонации произведения выступление Алексея Федотова. За артистизм исполнения был награжден Худжаяров Илья.

Задача конкурса – выявить лучших исполнителей – была с успехом решена. Ребятам были вручены дипломы лауреатов и участников конкурса, памятные призы. Победители будут направлены для участия в областном конкурсе чтецов «Весь мир – театр», который пройдет в Московской губернской универсальной библиотеке в г. Пушкино.