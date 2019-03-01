Мошенники изобретают новые схемы

Мошенники убеждают граждан, что данная информация необходима в их же интересах - для осуществления доплат, зачислений бонусов, компенсаций и выплат, которые положены гражданину. Более того, мошенники могут представляться реальными работниками Пенсионного фонда, называя фамилию и имя конкретного сотрудника.

Часто после подобных звонков бдительные граждане обращаются в Управление для уточнения информации, но, к сожалению, некоторые попадаются на уловки.

Наиболее распространенные варианты мошеннических схем:

Телефонный звонок – мошенник представляется реальным сотрудником, сообщает, что гражданину положена доплата или иные выплаты, и предлагает продиктовать данные банковской карты для зачисления недоплаченной суммы. Важно: реальный сотрудник ПФР предложит гражданину обратиться лично в клиентскую службу Управления, не уточняя персональных данных по телефону. Обход по квартирам – вариант мошенничества, когда неизвестные лица представляются сотрудниками ПФР, и просят предоставить данные СНИЛС. Важно: сотрудники ПФР не ходят по квартирам! Рассылка спама – через мессенджеры WhatsApp, Viber, СМС-сообщения, по электронной почте. В полученном сообщении содержится ссылка на мошеннический сайт, который в письме называется «официальным» сайтом ПФР. При переходе по ссылке пользователь узнает знакомый интерфейс и начинает следовать указаниям: вводить номер СНИЛС, паспортные данные, перечислять платежи для доступа к базам данных. Важно: официальные сведения размещены только на сайте pfrf.ru, там же находится доступ к личному кабинету гражданина.

Убедительно просим граждан соблюдать меры предосторожности при предоставлении своих персональных данных, внимательно относиться к запросам указанных сведений от посторонних лиц. Прием населения по вопросам пенсионного обеспечения осуществляется в Управлении Пенсионного фонда по адресу г. Дубна ул. Центральная д. 15.