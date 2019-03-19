Мошенничество. Новый обман c банковскими картами через звонки на сотовые граждан

Вам могут позвонить с номера похожего на официальный номер банка, или с другого неизвестного вам номера: «Вы услышите звук call-центра. Фоном будут звучать голоса операторов“, слово „Банк“, оставайтесь на линии“ и прочее.

Как правило, злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности от банка. В процессе разговора им удается выведать информацию у доверчивых граждан про банковские карты, а конкретно - сколько их у данного человека. Получается все как бы невзначай. Дальше начинается запугивание и психологическая атака. Мошенники говорят, что на одной или двух картах зафиксировано подозрительное списание денег. Сумму говорят разную. Чаще от 50 и до 100 тысяч рублей. Якобы транзакции эти были заморожены службой безопасности и естественно в банковской системе онлайн еще не отображаются. Дальше служба безопасности переключает якобы на call центр, и там уже просят номер карты банка, слово кодовое и данные паспорта. Могут запросить так же другие данные и все для того, чтобы помочь человеку отменить по его карте (картам) транзакции.

Если человек, чувствуя подвох, не отказывается называть данные - опять идет психологическая атака. Злоумышленники убеждают, что без реквизитов карты и паспорта отмена транзакции невозможна и деньги будут потеряны. Граждане пугаются и называют все данные, в результате чего происходит списание денег.

Этот новый вид мошенничества появился после того, когда вступил в силу закон о том, что банкам можно блокировать карты из-за подозрительных операций. Сотрудники могут заморозить счет до выяснения обстоятельств. Этот закон мошенники опять обернули в свою пользу.

Как защититься?

Если вам позвонили и сказали про подозрительные операции, то положите трубку и скажите, что вам сейчас некогда разговаривать и первым делом перезвоните на официальный номер банка и спросите все ли нормально с вашими счетами и картами. Аналогичную информацию можно узнать и в отделениях банка у консультантов.

Уважаемые граждане! Не сообщайте Ваши платежные данные, даже если человек представился сотрудником банка. Помните, что ни в одном банке, где обслуживается ваша карта — такую информацию не запрашивают. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны!

Если Вы стали жертвой преступных посягательств просьба незамедлительно сообщить о случившемся по телефонам: