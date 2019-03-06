МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляем вас с наступающим праздником – Международным женским днем 8 марта!

Во все времена женщина была и остается олицетворением красоты, нежности и обаяния, воплощением доброты и чуткости. Именно женщина стоит у истоков жизни, вдохновляет и пробуждает самые благородные чувства, создает уют и хранит домашний очаг.

Одновременно вы достигаете профессиональных высот в самых различных сферах деятельности – покоряете научные вершины, реализуете себя в культуре и искусстве, активно участвуете в общественной жизни, успешно занимаетесь бизнесом и политикой.

Этот замечательный весенний праздник согрет душевным теплом и особыми светлыми чувствами. Пусть ваши глаза всегда сияют от счастья, пусть жизнь дарит только приятные мгновения, теплые нежные встречи и любящие сердца. Любите и будьте любимы!

Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов

Председатель Совета депутатов городского округа Дубна С.А. Куликов