Мелодия души современных мастеров

Невозможно оторвать глаз от кукол, изготовленных руками мастера Елены Бессоновой. Все они выполнены вручную, с использованием только натуральных материалов: хлопка, кожи, шерсти, трикотажа. Каждая кукла не просто игрушка, а индивидуальный образ со своим настроением и атмосферой локонов, платьев и крохотных ботиночек. Авторская кукла сегодня воспринимается не как игрушка, а как предмет, способный в зависимости от дизайна украсить интерьер в самых различных стилях.

В этих игрушках и тепло рук, и экологически натуральный материал, и развитие воображения, и особая эстетика. В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых игрушек, но они не несут тепло души их создателей. Авторская кукла – это кукла, выполненная вручную, она естественна и неповторима.

Радуют глаз необычайно красивые букеты цветов, представленные в экспозиции. Они привлекают внимание своей изящной формой, яркими красками, какой-то первозданной свежестью. Каково же было удивление посетителей выставки, узнающих, что эти цветы никогда не завянут, потому что изготовлены они из мыла. Из мыла же сделаны и различные оригинальные сувениры, подарочные наборы, и даже связка копченой рыбы, которую трудно отличить от настоящей. Огромная благодарность мастеру Анастасии Петровой.

Здесь же, на выставке, по соседству с изделиями из мыла, представлены и разнообразные сумки из текстиля, изготовленные Лидией Шаниной. Это не только сумки, но и рюкзачки, косметички, кошельки. Все изделия необыкновенно практичны, они мягкие, легкие и, конечно же, самые модные на сегодняшний день.

Украшают экспозицию выставки веселые матрешки, деревянные ложки. Мало кто знает, что первая матрешка была одета в народный костюм и держала в руках черного петуха. В 1900 году, на выставке в Париже, матрешке присудили бронзовую медаль, так как она воплощала в себе идеи единства и сохранения семьи. Целый ряд незамысловатых, ярких, веселых матрешек, ставших одним из главных национальных символов России, выставлен в библиотеке. И можно только поблагодарить их автора – Наталью Киселеву за светлую и добрую атмосферу, которую она создала своим творчеством.

Вот несколько восхищенных отзывов посетителей выставки:

- Приятно, что в нашем городе живут и творят такие мастера. Смотришь на их работы, и душа радуется. Спасибо за удовольствие!

- Очень понравилась выставка. Прекрасные работы. Труд мастериц тонких работ бесценен и очень радуют душу. Спасибо за удивительное творчество!