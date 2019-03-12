Масленица в библиотеке

Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы. Он сопровождался обрядами во имя урожая, гуляньями, играми, различными забавами. А еще Масленицу можно назвать веселым и разудалым русским карнавалом, который длился на Руси семь дней.

Весёлое праздничное настроение царило в субботу, 9 марта, в стенах библиотеки и на улице около неё. Горожан, собравшихся в сквере Ветеранов, встречали сотрудники библиотеки в красочных русских народных костюмах. Шутками и прибаутками приветствовали они жителей города. А для детей здесь же были организованы веселые увлекательные игры – «Маша-растеряша», «Снежки», «Метёлка», Солнышко», перетягивание каната, участники которых получали в подарок конфеты.

Сотрудники абонемента ожидали гостей. На импровизированном столе были использованы атрибуты праздника и русского быта: горячий чай, варенье, блины, которые испекли сами сотрудники библиотеки. Отведать их предлагалось всем, пришедшим в этот день на праздник.

А в детском отделе ребят ждал мастер-класс по изготовлению имбирных пряников. Все вместе под руководством мастера они покрывали любимое русское лакомство разноцветной сахарной глазурью.

Тепло принимали гости выступление детского фольклорного ансамбля «Урожай» под руководством Марии Деминой. Русские народные песни, частушки, плясовые, исполненные юными артистами в русских народных костюмах вызвали бурные аплодисменты зрителей.

Готовясь к этому дню, коллектив библиотеки постарался доставить гостям и коллегам как можно больше радости. Организаторы праздника открыли посетителям веселый и познавательный мир традиционного Масленичного гулянья. И праздник получился весёлый, добрый, в лучших русских традициях.