Кто стучится в нашу дверь с бейджем и в бахилах

27 марта 2018 года постановлением Правительства РФ №331 утверждены новые правила в сфере ЖКХ. Согласно документа для диспетчерских служб, специалистов при ликвидации аварийных ситуаций и выполнения заявок жителей установлен временной стандарт. Правила вводят изменения при работе специалистов на выезде и другие не менее важные требования.

По новым стандартам ответ на телефонный звонок аварийно-диспетчерская служба (АДС) обязана дать в течении 5 минут. Заявитель должен иметь возможность оставить голосовое сообщение.

Аварии в сетях холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения должны быть локализованы в течение получаса с момента регистрации заявки.

На устранение этих аварий отводится не более 3 суток с момента повреждения.

Засоры внутридомовой системы водоотведения коммунальщики обязаны устранить за 2 часа с момента регистрации заявки.

На ликвидацию засоров мусоропроводов отводится 2 часа с момента регистрации заявки. (При круглосуточном приеме заявок не ранее 8 часов и не позднее 23 часов).

При ликвидации аварии, коммунальщики должны соблюдать требования нормативно-правовых актов по обеспечению тишины и покоя граждан, обязаны обеспечить безопасность людей и животных, сохранность имущества, защиту окружающей среды.

Все поступившие в аварийную службу заявки должны фиксироваться в виде записи телефонных разговоров. После регистрации заявки, АДС сообщает собственнику регистрационный номер заявки и сведения о регламентных сроках и дальнейших действиях по её исполнению.

Сотрудники аварийной службы для выполнения заявок должны быть обеспечены всеми необходимыми материалами и оборудованием. Если выполнение заявки требует доступа специалиста в помещение, АДС информирует собственника о дате, времени начала работ, о необходимости предоставления доступа в помещение, а также о фамилии, имени, отчества сотрудника, который будет осуществлять выполнение заявки.

Сотрудник должен быть одет в спецодежду, обязан иметь при себе служебное удостоверение, одноразовые бахилы, опознавательный знак (бейдж,) с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества и профессиональной специализации.

Новые стандарты работы аварийных служб ЖКХ вступили в силу с 1 марта 2019 года.