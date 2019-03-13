КПД в ОЭЗ «Дубна»

Дубну и Дмитров объединяет не только то, что оба города находятся на севере Московской области и примерно равная численность населения. Основная объединяющая черта молодых жителей этих двух подмосковных городов, – активное развитие бизнес-среды через свою предпринимательскую деятельность. КПД - в данном случае не коэффициент полезного действия, хотя у этих молодых людей он очень высок, а аббревиатура от Клуб Предпринимателей Дмитрова. И в особую экономическую зону «Дубна» его участники приехали, чтобы как можно больше узнать о территории, на которой инновационные проекты реализуют, в том числе, их ровесники.

- Эта поездка – очередной шаг в понимании того, куда еще можно двигаться, во что вкладывать собственные силы и средства, - говорит председатель Клуба Предпринимателей Дмитрова Павел Колосок. - В том числе, многие члены КПД рассматривают возможность стать инвесторами ОЭЗ в Дубне, поскольку наши города находятся в одном регионе, и это очень удобно в плане логистики. Общих моментов достаточно много. Наш клуб приветствует людей, которые способны креативно решать задачи технологического, экономического характера, научно-исследовательских направлений. Собственно, этим занимаются и резиденты ОЭЗ.

Обо всем, что интересовало молодых предпринимателей, – инфраструктуре территории, действующих здесь преференциях и льготах, услугах, которые оказывает инвесторам Управляющая компания, рассказал начальник по взаимодействию с резидентами АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Писарев. А заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками ООО «Нордавинд-Дубна» Михаил Седых не только подробно познакомил с проектом компании, но и продемонстрировал действие одной из собственных разработок ее специалистов – доступной сегодня массовому пользователю кардиофлешки для получения точных данных о работе сердца. Сегодня это устройство резидент поставляет более чем в сто стран мира.

Для гостей посещение особой экономической зоны стало настоящим открытием. Павел Колосок, возглавляющий компанию FRESH-WOOD по строительству загородных домов «под ключ», говорит, что с удовольствием открыл бы здесь собственное производство в качестве резидента ОЭЗ и сотрудничал, например, с компанией «СмартЭлектроГласс», которая специализируется на разработке и изготовлении «умных стекол», способных обратимо менять цвет с прозрачного на темно-синий. По его мнению, в современных загородных домах окна из инновационных стекол, с помощью которых можно сократить расходы на кондиционирование и освещение, обязательно будут пользоваться спросом.

Другие члены КПД тоже заинтересовались проектами ОЭЗ и возможностью стать ее резидентом. Например, энтузиаст «экологичного бизнеса» предприниматель Алексей Михеев в Дмитрове занимается производством электромобилей. Для него близки разработки компании «Препрег», возможность использования композитных материалов при производстве корпусов машин.