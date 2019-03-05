Кооперация отечественных производителей медизделий с организациями ВПК поможет в реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Заседание прошло в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) при участии представителей Минпромторга, Минздрава, Торгово-промышленной палаты России, руководителей организаций, подведомственных названным министерствам. От Медико-технического кластера Московской области, основу которого составляют резиденты особой экономической зоны «Дубна», с докладом на заседании выступил председатель его совета, руководитель группы компаний ЮНИМЕД Александр Шибанов.

Главной темой повестки дня стал вопрос формирования комплексного подхода при разработке, испытаниях, производстве и продвижении на внутренний и внешний рынки высокотехнологичных медицинских изделий организациями оборонно-промышленного комплекса. На заседании обсуждались такие вопросы, как организация госзакупок медицинских изделий для оснащения онкологических учреждений, реализация федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», формирование перечня техники, технологий и оборудования, а также производственные решения в части национального проекта «Здравоохранение» и многие другие.

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала об основных параметрах Национального проекта «Здравоохранение», на реализацию которого правительство выделяет более 1,3 трлн рублей. Во всех федеральных программах приоритет при закупках медицинских изделий будет отдаваться отечественной продукции, отметила замминистра. Руководитель Департамента развития медицинской и фармацевтической промышленности Минпромторга России Алексей Алехин напомнил о необходимости развития экспортного потенциала, для чего создаваемые медизделия должны быть не только высокофункциональными, но также красивыми и комфортными для врача и пациента. Для этого на базе Второго МГМУ им. Сеченова откроют центр подготовки специалистов, которые будут изучать профессии медика, инженера и дизайнера.

Всех заинтересовало выступление Александра Шибанова, который отметил, что отечественные производители, в том числе, компании - участники Медико-технического кластера Московской области, уже сейчас готовы удовлетворять спрос на отечественные медицинские изделия.

- Например, сегодня клинико-диагностические лаборатории страны оснащены преимущественно анализаторами зарубежного производства, - сказал Александр Шибанов. – Поэтому перед отечественной промышленностью стоит задача в самые короткие сроки кардинально изменить ситуацию. Для решения этой задачи необходима тесная кооперация отечественных оборонных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, в которых в основном сосредоточены базовые компетенции, необходимые для создания современных приборов для клинико-диагностических лабораторий.

На территории Московской области работает много предприятий, в том числе, заводы резидентов особой экономической зоны «Дубна», выпускающих высококачественные медицинские изделия. Тем не менее этого недостаточно. Поставленные в рамках Национального проекта «Здравоохранение» президентом и правительством страны задачи требуют от отечественных производителей кардинального ускорения процесса разработок инновационных медицинских изделий и освоения их в серийном производстве. Кооперация подмосковных предприятий малого и среднего бизнеса с оборонными предприятиями позволит более эффективно достигнуть этих целей.