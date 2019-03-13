Хорошо забытое старое

Мы вправе гордиться красавцем мостом через Волгу, новыми домами, отремонтированными дорогами и тротуарами. В то же время, мы не должны оставлять без внимания условия жизни дубненцев. Некоторые граждане, в силу обстоятельств, попадают в такие условия, из которых без помощи государства им самим никогда не выбраться.

Одним из таких примеров (не единственных в Дубне, к сожалению) являются жилые дома на улице, о которой идёт речь. Удручающее впечатление представляет собой этот уголок микрорайона Большая Волга.

Когда-то в стенах домов на Железнодорожной, люди мечтали о светлом будущем. Здесь пережиты времена социализма с человеческим лицом, похоронившая страну перестройка, унизительное время девяностых… Теперь здесь живёт прошлое, которое может быть, как памятником, так и местом похороненных надежд. А что собой представляют дома на Железнодорожной в начале 21 века, лучше всего знают те, кто в них живёт сегодня.

Дома эти были построены для своих сотрудников базой «Альтаир» в 1954 году. Дома одноэтажные, деревянные на 4 квартиры, у каждой из которых отдельный вход. Семьям выделяли небольшой участок земли под огороды. Жители ведомственных квартир получали от своей организации за небольшие деньги или даже бесплатно дрова и уголь для отопления. В плановом порядке проводились ремонты, без которых за столько лет дома попросту превратились бы в развалины. К участку был прикреплён дворник, уборщица. В былые времена это было можно назвать райским уголком. Сегодня о такой заботе государства о своих гражданах можно только мечтать. Причём всем оставшимся жителям этой улицы мечтать по-разному.

В каждом из домов на Железнодорожной есть, как муниципальные, так и приватизированные квартиры. Это означает, что одну часть дома ремонтирует и содержит муниципальная власть, другую – приватизировавшее её частное лицо или семья.

Не так давно муниципалитет делал здесь ремонт квартиры, находящейся в его собственности. Старые деревянные рамы заменили на стеклопакеты. Не забыли и о крыше. Правда, от площади всей протекающей крыши, отремонтировали только четвёртую часть. Ту, что как раз над муниципальными квадратными метрами. Оставшиеся три четверти над общим чердаком должны приводить в порядок приватизировавшие это имущество собственники. Одного взгляда на этот «райский» уголок достаточно, чтобы убедиться, что здесь живут люди, не наделённые достаточными для этого финансовыми возможностями. Почти каждое крылечко у домов от времени покосилось, прогнили ступеньки. Из предметов роскоши на этой улице можно отметить, разве что, спутниковые тарелки и то не у каждого из аборигенов.

Ещё одна проблема в том, что никакая управляющая компания такую рухлядь обслуживать не берётся. Прочие коммунальные службы тоже не особенно торопятся с оказанием своих услуг. Квитанции на вывоз мусора новый оператор прислал, а вот мусор второй месяц почему-то не вывозит.

Удобства на улице, которыми пользуются кроме жителей все те, кому приспичило, находятся не в самом безопасном для посещения состоянии. Кроме этого, здесь давно не видели бочек ассенизаторов.

Вокруг домов на этой улице полно хозяйственных построек для домашней утвари, кур, поросят, угля, дров. Все они пребывают в состоянии саморазрушения. Один из сгоревших домов (не единственный по странной случайности на этой улице) так и стоит, пугая прохожих своими обуглившимися стенами.

По предписанию Госадмтехнадзора ещё летом 2016 года местные власти обязаны были снести все аварийные постройки на Железнодорожной, представляющие опасность для жизни и здоровья людей. Но не сносят, видимо, испытывая граждан на прочность.

«Иных уж нет», а те, что остались, живут надеждой на новый многоквартирный дом для расселения, который существует пока на бумаге. Остаётся только пожелать жителям домов на Железнодорожной долгих лет и крепкого здоровья на их пути из своего светлого вчера, к темному сегодня и, будем надеяться - не к беспросветному завтра.