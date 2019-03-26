«Хочу, чтобы меня услышали»

В эти мартовские дни увидела свет книга нашего земляка Александра Воронина «Если нет воспоминаний, значит, жизнь прошла впустую». Книга издана в двух частях. По словам автора, очередная книга – это попытка собрать воедино все свои поэтические произведения. Судя по первым отзывам поклонников писателя, попытка удалась.

Александр Воронин выпускник филологического факультета Ивановского государственного университета. Писатель, краевед, художник, фотограф, путешественник. Член Союза писателей России. Руководитель дубненского отделения Союза писателей Московской области.

В аннотации к изданию автор говорит: «жизнь так интересна, что поневоле хочется себя попробовать и проявить во всех ипостасях». У Александра Алексеевича всё впереди для исполнения своих желаний. Удач!