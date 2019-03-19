ГТО для начисления бонусных баллов

19 марта во Дворце спорта «Радуга» в очередной раз прошла сдача норм ГТО выпускниками дубненских школ. Пожелания удачи и добрые слова напутствия прозвучали от Главы г.о.Дубна Данилова Максима Николаевича и заместителя Главы администрации Беленко Романа Юрьевича.

Всего в сдаче норм ГТО приняли участие 94 выпускника школ г. Дубны, которые имели возможность сдать следующие нормативы:

- подтягивание на высокой и низкой перекладине;

- прыжок в длину с места;

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа(отжимание);

- рывок гири;

- бег 30 метров;

- челночный бег 3х10;

- стрельба;

- плавание;

- поднимание туловища из положения лежа на спине.

Отдел ГТО МАУ СШ «Дубна» напоминает, что выпускникам школ до 31 марта нужно успеть сдать нормы ГТО, чтобы получить значок и использовать его для начисления бонусных баллов при поступлении в вузы. Дубненские старшеклассники могут сдать нормы ГТО

- 20 марта во Дворце спорта «Радуга» с 9.00 до 11.30,

- 24 марта в 11.00 в СК "Волна "(беговые нормативы),

- 26 марта в 16.00 в СК "Волна".

Отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями