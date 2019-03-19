Ещё раз о дубах в Дубне

В Ратмино на территории храма Похвалы Пресвятой Богородицы летом 2018 года от старости и безразличия властей к нему разломился пополам единственный дуб-патриарх в городе. Пришлось в целях безопасности спилить то, что осталось. На этом закрылась целая страница в истории города. Один из природных символов старой Дубны исчез. А заодно пропал и оригинал, с которого художник Мешенков нарисовал герб новой демократической Дубны. А раз так случилось, то и герб с флагом менять надо. Как можно поклоняться и отдавать честь тому, чего нет.

Некрасиво получается. Раньше туристы, приплывавшие летом на теплоходах, спрашивали: “- А где же эти дубы, нарисованные на вашем флаге и на всех плакатах и растяжках в городе?” Их сразу везли в Ратмино, показывали единственный дуб в городе и говорили: “- Раньше тут пройти нельзя было – дубы стеной стояли. Вот, смотрите, один даже до наших дней дожил”. Голодные и уставшие от качки туристы охотно верили этим сказкам. Хотя местные жители отлично помнят, что этот дуб привёз и посадил у церкви один из хозяев усадьбы в честь своего семейного события.

Что интересно, в наших школах раз в 10 лет пишут сочинения на тему “Куда пропали дубы в Дубне?” Учительницу потом хвалят в местных газетах за любознательность и ругают нерадивых журналистов за бездеятельность – не могут узнать, куда подевались дубы. И учителя, и журналисты, как правило, не местные и докопаться до истины не могут, да и не очень хотят. В многочисленных дубненских музеях об этом тоже ни слова – ни одного стенда по истории дубов нет, хотя от гербов и флагов с дубами рябит в глазах. Кто и когда спилил все дубовые рощи – неизвестно.

Напомню историю вопроса. В 2003 году мэрия решила отличиться перед московским начальством и быстренько принять новый герб города и гимн. Провели два конкурса. Про гимн здесь речь вести не будем, а вот герб комиссия утвердила сразу. В местных газетах даже не были опубликованы эскизы для обсуждения. Депутаты всё решили за горожан – под каким гербом нам жить. Решение приняли в спешке, летом, пока многие были в отпусках и на дачах. Осенью народ встрепенулся, начал писать коллективные письма протеста в газеты, но поезд уже ушёл. Даже от священников Дубны были письма протеста. Я тоже написал две статьи против нового герба и гимна. Ничего не помогло – до сих пор плывёт радиактивное треснувшее посередине дерево в синей воде по стенам и флагам нашего города.

И вот единственный живой символ нашего города рухнул. Не тот, что на гербе и флаге, а тот с которого Мешенков рисовал свой шедевр. И тишина. А я пишу уже третью статью про то, что на клюквенных болотах дубы не растут. Кстати, ратминский дуб треснул именно так, как и нарисовал Мешенков – ровно посередине.

Для подражателей Мешенкова хочу сказать, что кроме дуба в Дубне ещё много достопримечательностей, которыми можно смело заменить это дерево. Перечисляю: стул, памятник Ленину, камень в Ратмино, церкви, Биг Бен на площади Мира, гиря у спортзала и т.п. Это будут равноценные замены. Что дуб не нёс никакой исторической информации, так и эти постройки. Если включить мозги, то становится понятно - Дубна славится совсем не этим.

Ходили слухи, что легендарный ратминский дуб обладал целебной силой. Надо было прижаться к нему, закрыть глаза, постоять некоторое время и загадать желание. Я сам несколько раз обнимал его, загадывал желания – и многое сбылось. А про нарисованный дуб ни разу ещё не слышал, чтобы он кого-то осчастливил или вылечил. Флаг тоже при мне никто ни разу не целовал и не заворачивался в него, с целью загадать желание. Значит, не обладают они никакой силой и аурой. Пустышки.

Глава г.о. Максим Данилов рядом со спиленным символом посадил новый – маленький и тоненький. Лет через 100-150, при благоприятной погоде и соответствующим за ним ухаживанием, он достигнет размеров дерева на гербе, но мы этого уже не увидим, физически не доживём. Так что все эти годы придётся продолжать врать туристам и гостям города, что где-то, когда-то, кто-то и так далее по списку.

В статье 2007 года я уже писал, что у художников и поэтов Дубны нет ни картин, ни стихов о дубах – трудно воспевать то, чего нет. С тех пор появились лишь две строчки о дубах в фантастическом стихе Михаила Михайлова, повествующем о путешествии Богородицы по России и её отдыхе на берегу в Ратмино:

От дубов тень на воду легла.

Песня рыбаков вдали звучала…

Скорее всего, эти две строки бизнесмену Михайлову навеяны постоянным мельканием городского флага перед глазами в его офисе. Остальным поэтам и художникам таких видений пока не было.

Подводя черту под дубовой темой в Дубне, можно с грустью констатировать, что за шестнадцать прошедших лет ничего не изменилось. Вековых дубов как не было, так и нет. Флаг и герб Дубны теперь посвящены какому-то мифическому дереву, которого нет в природе. Туристов придётся водить вокруг свежего пня.

А сам туризм в городе еле теплится, и то лишь в летнее время (благодаря кратковременным стоянкам круизных теплоходов). У Дубны до сих пор нет яркого туристического бренда, из-за чего она никак не может попасть на сказочную карту России, где красуются более пятидесяти русских городов со своими сказочными персонажами.

Бывший город физиков, ракетчиков и велосипедистов быстро превращается в скучный и безликий провинциальный городской округ. Хотя под радиоактивным деревом на гербе и флаге кое-что произошло: сменились три мэра, город стал наукоградом, внесён в таблицу Менделеева под номером 105, построены экономическая зона и мост через Волгу. А жителей города, глядя на герб и флаг, продолжают дразнить дубами стоеросовыми, дубинами, дубаками и т.п.

Вывод из всего вышесказанного простой: Дубне давно нужен новый герб, отражающий современные реалии и то, чем на самом деле живёт город. Заодно неплохо бы поменять и безликий гимн, в котором нет конкретики: кто живёт в городе, чем занимается, о чём мечтает и т.п. Гимн России за 70 лет меняли уже трижды, а у нас это лишь первый официально утверждённый. И, видимо, не очень удачный, раз никто не знает его слов и нигде не исполняет.

Член Российского союза писателей АЛЕКСАНДР ВОРОНИН