Это прекрасный весенний праздник, символизирующий любовь и нежность, доброту и ласку – те бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы, милые наши женщины. Женщина – это олицетворение красоты, милосердия, душевной гармонии, символ жизни на Земле.

Мамина улыбка, ласковое прикосновение – самые чудесные воспоминания детства, которые с каждым прожитым годом начинаешь ценить все больше и больше. В ваших руках, дорогие женщины, тепло и надежность семейного очага, которые так необходимы близким и родным.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть всегда в ваших сердцах живет любовь. Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют мир и согласие!

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина