Депутаты не поддержали строительство многоэтажки на площади Мира

Активный отчетный период идет и в органах исполнительной власти. На заседании Совета, которое состоится в последний четверг месяца, одним из пунктов повестки дня станет доклад главы городского округа Дубна. А 14 марта в рамках парламентского часа о деятельности курируемых подразделений рассказали два заместителя руководителя городской администрации: по образованию, земельно-имущественным отношениям и жилищным вопросам – Евгений Штейн и по градостроительству – Алексей Степаненко.

В этот же день постоянная депутатская комиссия по градостроительству, имущественным и земельным отношениям обсуждала предлагаемые изменения в Правила землепользования и застройки Дубны. Многие из 58 вопросов касались чисто технических аспектов: приведения ПЗЗ в соответствие с другим важнейшим документом для перспективного развития города – Генеральным планом. Порой для выработки общей позиции требовалось больше данных, а в ходе обмена мнениями возникали продолжительные дискуссии.

Депутаты одобрили предложение перевести из промышленной в общественную зону храм великомученика Пантелеимона рядом с приборным заводом «Тензор». Откликнулись на просьбу МЧС выделить место для строительства пожарной части в Александровке, напротив бывшего поста ГИБДД по дороге на Савелово. Сочли целесообразным устанавливать санитарно-защитные зоны на территории особой экономической зоны «Дубна» для каждого предприятия отдельно. Готовы поменять зонирование для участка под футбольным полем спорткомплекса «Руслан», где потенциальный инвестор хочет построить теннисную академию.

Хорошая инициатива – обозначить в ПЗЗ водоохранные зоны как для озера в парке семейного отдыха, так и для озера Лебяжье: согласно Водному кодексу, шириной 50 метров от линии воды. А по единственному частному дому рядом со вторым водоемом комиссия решила территориальную зону не менять и факультативно запросить справку в комитете по управлению имуществом, чтобы понять: как он вообще там появился?

Не было возражений по участку за «Терминалами» на проспекте Боголюбова – улице Вернова: общественная зона позволит разбить там сквер и предусмотреть парковки. На ул. Станционной, между мостом и водозабором, можно установить зону Р-1 и обустроить парк, как и между железной дорогой и домами 16а и 16 корпус 2 по проспекту Боголюбова…

На ул. Блохинцева, между гостиницей «Дубна» и бывшей школой №4, надо предусмотреть зону О-2 для возможности строительства общежития физико-математического лицея. А также ограничить высотность зданий до девяти этажей при строительстве общежитий в университетском городке и до пяти этажей – для вновь возводимого жилья с целью расселения жителей ветхих домов на ул. Заречной.

Депутаты согласовали установку рекреационно-ландшафтной зоны Р-2 вместо О-2 на участках леса вдоль Дмитровского шоссе и еще раз решительно отклонили предложение отдельных инвесторов по переводу участка под «бывшей мэрией» на площади Мира, в исторической части города, под многоэтажную жилую застройку.

– Мы рассмотрели все заявки, поступившие от физических и юридических лиц. Собираемся уже не первый раз, стараемся найти решение по каждой спорной ситуации. Изменения в Правила землепользования и застройки будет утверждать Совет депутатов, и мы дадим свои рекомендации только после досконального изучения всех вариантов, – прокомментировал председатель постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям Виль Урманов.

Совет депутатов городского округа Дубна