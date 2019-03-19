В читальном зале собрались представители духовенства, дубненские поэты, певцы, жители города, которые ценят печатное духовное слово, с глубоким уважением и любовью относятся к православному литературному творчеству. До начала вечера они с интересом осмотрели выставку православной книги, развернутую в читальном зале библиотеки. Здесь была представлена литература духовно-нравственной тематики, книги по истории книгопечатания и славянской письменности на Руси, о русских святых, христианской вере. Эти издания призваны помочь разобраться в величайшем вопросе, встающем в жизни каждого человека — вопросе о бытии Бога и об отношениях между Богом и человеком.

Впервые празднование «Дня православной книги» состоялось в 2010 году по инициативе патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и с тех пор приобрело статус ежегодного. Дата праздника выбрана не случайно: она приурочена к выходу в свет «Апостола» – первой печатной книги на Руси. Вышла она 14 марта 1564 года и тесно связана с именем известного русского первопечатника Ивана Федорова.

Ведущая вечера Ольга Аникина особо подчеркнула цель праздника – это не только вспомнить о событии издания первой книги, но и обратить внимание на значение книги для каждого из нас, вспомнить свою первую любимую книгу, которая когда-то распахнула перед нами новый мир знаний, открыла тайны духовной жизни, приобщила нас к великой русской культуре, познакомила с миром прекрасного. Выступивший на вечере отец Виталий говорил о величайшей ценности православной книги, о ее истории, о том, какой след в душе человека может оставить печатное духовное слово. Поздравив всех присутствующих, он назвал день православной книги настоящим праздником, ставшим уже традицией.

С обзором материалов ежемесячного православного журнала патриотической направленности «Русский дом», его авторах, участников вечера познакомила библиотекарь храма Смоленской иконы Божьей матери Екатерина Григорьева. Она говорила о том, какой неисчерпаемый источник мудрости и благодати представляет собой православная книга, о великом воздействии слова на душу человека. Присутствующим в зале с интересом листали экземпляры этого журнала, делились друг с другом впечатлениями.

Тепло встретили зрители выступление Ирины Марковой, исполнившей две песни Геннадия Григорьева – «Липовый цвет» и «Крестный ход». Аккомпанировал сам автор. Звучавшие в их исполнении музыкальные произведения были пронизаны любовью к Богу, любовью к Родине, отличались глубокой нравственностью и патриотизмом.

Музыкантов сменяли поэты. Свои стихотворения читали уже хорошо известные в городе Александр Исаев, Ирина Агеева, московский поэт Владимир Долгов. Участие в вечере приняли и студенты Московского областного Аграрно-технологического техникума «Дубна» Тимур Караман, Никита Преженцов, Анна Мерцалова, Денис Серебряков, прочитавшие стихи своего наставника Александра Исаева. Прекрасным было выступление Аллы Коршуновой. В ее безупречном исполнении звучали стихи А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Гумилева, А. Майкова. Это была прекрасная духовная поэзия. Стихи, пронизанные любовью и верой, не могли оставить равнодушными никого.

Вечер прошел на одном дыхании. Все пришедшие получили огромный нравственный и эмоциональный заряд. И можно с уверенностью сказать, что этот праздник поможет большему числу людей осмыслить значение православной книги, полюбить её и постоянно прибегать к её мудрости.