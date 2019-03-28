Бутылку Schweppes за 4 миллиона рублей продает на «Авито» житель Дубны

Продавец Андрей рассказал, что он нашел оригинальную запечатанную бутылку в одном из подвалов Дубны. Подробностей того, как это произошло, он не раскрывает. Покупатели пока не горят желанием купить «выдержанную» газировку.

– Я нашел в интернете фото этой бутылки и решил, что она выпущена именно в 60–70-е годы, – говорит Андрей. – Решил продать коллекционерам. Употреблять напиток я бы, конечно, не рискнул – срок годности давно вышел.

Чтобы узнать, оправдана ли такая высокая цена за бутылку напитка, корреспондент «Подмосковье сегодня» обратился за консультацией к писателю и историку Александру Васькину.

– Я вполне допускаю, что это напиток 60-х годов, так как на Западе уже в 70-х годах отказались от стеклянной тары и перешли на пластик и жесть, – считает историк. – Думаю, бутылка все эти годы хранилась в семье, где кто-то в 60-е годы выезжал за границу. В те времена для советского туриста было крайне важно привезти с Запада какие-то напитки, например «Кока-колу» или Schweppes.

Он добавил, что продавец запросил слишком высокую цену за раритет, так как Schweppes – очень распространенная марка газировки.