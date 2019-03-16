Более 10 резидентов ОЭЗ «Дубна» готовы открыть в 2019 году новые заводы

Какие из инфраструктурных объектов на территории ОЭЗ «Дубна» строятся и будут введены в эксплуатацию в нынешнем году, сколько появится новых предприятий и какие меры поддержки правительство Московской области оказывает инвесторам - эти и другие вопросы обсуждались на первом в 2019 году расширенном совещании с резидентами. В нем приняли участие президент Торгово-промышленной палаты г. Дубны Владимир Бобров, начальник таможенного поста «Дубна» полковник таможенной службы Александр Янчук, руководители отделов и служб Управляющей компании и представители более 30 компаний-резидентов – как активно реализующих проекты уже в течение нескольких лет, так и получивших статус совсем недавно.

Главный вопрос, интересующий каждого инвестора, – комфортные условия для реализации проектов. Многое здесь зависит от готовности инфраструктуры – инженерной, транспортной, таможенной. На этом сделал акцент в начале совещания заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по строительству Павел Грек. Он отметил, что территория динамично развивается, в связи с чем в 2019 году было принято решение о присоединении к ней дополнительно еще 80 гектаров на левом берегу. Здесь будут построены объекты электроснабжения, еще одна котельная, улично- дорожные и инженерные сети, подведен газопровод. На правобережной площадке планируется завершить строительство нового питающего центра «Долино» на 50 МВт. Также будут введены в эксплуатацию два инновационно-технологических центра общей площадью более 18 тыс. кв. метров, что кардинально изменит ситуацию для компаний, у которых отсутствует возможность строительства собственных объектов. Новые ИТЦ позволят им в кратчайшие сроки открывать на арендованных площадях свои производства и начинать выпуск продукции.

Об основных мерах поддержки промышленных предприятий в Московской области рассказал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков. Он обратил внимание на выгодные для предпринимателей условия, которые предлагают Фонд развития промышленности РФ – льготные займы до 750 млн. руб., а также правительство Московской области: субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования до 10 млн. руб., но не более 50 % от фактически произведенных затрат и на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры - до 200 млн. руб., но не более 10% от осуществленных инвестиций, при условии вложения в проект не менее 100 млн. руб. и создания не менее 30 высокопроизводительных рабочих мест.

Наступивший год может перекрыть все предыдущие показатели по строительству резидентами собственных объектов. Всего на данный момент из 150 резидентов уже построили, планируют или ведут строительство 42. Если в течение прошлого года ввели объекты в эксплуатацию четыре компании – «ОЦЭТ», «ПРОМТЕХ-Дубна», «Гранат Био Тех» и «Фабрика РТТ», то в начале 2019-го уже три - «ПСК Фарма», «Биофармлаб», «ДЕДАЛ» и еще восемь планируют это сделать до конца года. Таковы намерения инвесторов. Чтобы они осуществились, на совещании скорректировали «дорожные карты» и этапы строительства каждого предприятия и зафиксировали, что существенных отставаний от намеченных графиков нет.

После завершения деловой части Петр Пермяков вручил свидетельства резидента компаниям, чьи бизнес-планы были одобрены экспертным советом в декабре прошлого года и пожелал успешной деятельности на территории ОЭЗ. Всем участникам совещания он напомнил, что Управляющая компания имеет возможность оказывать поддержку и содействие в реализации проектов как на уровне региона, так и с привлечением федеральных министерств и ведомств.