Бизнес-завтрак с главой Дубны

Это был заинтересованный разговор о сегодняшнем дне наукограда, его успешном перспективном развитии и проектах, которые этому способствуют. Рефреном стало известное высказывание Стива Джобса: «Жизнь нам дана, чтобы внести в нее свой вклад. Иначе зачем мы находимся в этом мире?». Деловой бизнес-завтрак, инициатором которого стал глава города Максим Данилов, проходил в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна», что также подчеркивало основную тему выступлений его участников. О новых технологиях, бизнес-идеях и планах, которые помогут городу стать еще более комфортным для жизни и привлекательным для инвестиций, о вкладе каждого в общее дело.

- Мы находимся на одной из самых динамично развивающихся территорий, - сказал Максим Данилов, открывая встречу. - Так сложилось, что на шести тысячах гектаров, из которых полторы тысячи - леса, полторы тысячи – вода, сконцентрировалось уникальное наукоемкое производство в различных сферах деятельности. В первую очередь, это оборонная отрасль – ГосМКБ «Радуга», Дубненский машиностроительный завод, крупнейшая станция космической связи в России и наука – Объединенный институт ядерных исследований с его полномасштабными фундаментальными проектами и, конечно, ОЭЗ «Дубна», резиденты которой, как отечественные компании, так и с иностранным капиталом, реализуют самые передовые технологии.

Именно с особой экономической зоны, как территории больших возможностей для бизнеса, начался разговор. Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков кратко рассказал о тех результатах, которые зона достигла к настоящему моменту: 150 высокотехнологичных компаний в статусе резидента, 4000 рабочих мест, 21,3 млрд рублей инвестиций в проекты, 28,8 млрд рублей выручка резидентов и 3,3 млрд рублей – их отчисления в бюджеты всех уровней. А еще готовая инфраструктура и более 40 компаний: осуществляющих или завершающих строительство собственных предприятий, уже действующих и выпускающих инновационную продукцию. Два года подряд ОЭЗ «Дубна» становилась лучшей по инвестиционной привлекательности в рейтинге, который проводит Министерство экономического развития: в 2017-м среди ОЭЗ России, а в прошлом году вошла в тройку лидеров и сохранила первое место среди технико-внедренческих зон. Завершая презентацию территории, Петр Пермяков сделал акцент на том, что здесь всегда готовы принять в команду новых инвесторов с интересными идеями и стартапами.

О проектах, которые планирует к реализации администрация города, требующих идей дубненских предпринимателей и их участия в качестве бизнес-партнеров, рассказала начальник Управления инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий Екатерина Зименкова. Они касаются благоустройства общественных территорий и нового центра оказания услуг «Мой бизнес». Инвестиционный проект «Суглинок» прорабатывается совместно с руководством ОЭЗ «Дубна» – это освоение прилегающей к Инновационно-технологическому центру территории на левобережной площадке зоны. Здесь хотят организовать досугово-туристическую и оздоровительно-спортивную зоны, яхт-клуб, гостиничную, рекреационную и бизнес зону, в которой будет размещаться здание «Библиотеки инноваций». 35 функциональных гектаров для бизнеса и всех жителей города! Тема участия в уникальном проекте открыта для всех желающих.

Из той же серии нашумевший проект «Умный город», который представил заместитель генерального директора компании-резидента АО «НПК ДЕДАЛ», а также его куратор и идеолог на уровне региона - советник министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Анатолий Курманов. Он поделится информацией о том, как устроен алгоритм эффективного привлечения инвесторов к проектам развития территорий в формате Smart City, как этот тренд реализуется на уровне Российской Федерации, о механизмах поддержки таких территорий и чем может быть полезен опыт наукограда. Не обошлось и без еще одного резидента ОЭЗ «Дубна». В рамках проекта «Умный город» на федеральном уровне компания «Первое маршрутное телевидение» реализует систему информирования и оповещения населения в транспорте и местах массового пребывания.

- Нам уже удалось внедрить свои аппаратно-программные решения на более чем 10 тысячах единиц транспортных средств, на остановках, вокзалах, в аэропортах и таких местах массового пребывания, как школы, больницы, многофункциональные центры и почтовые отделения в России и странах СНГ, - рассказал генеральный директор ООО «Первое маршрутное телевидение» Дмитрий Сидоренко. – В рамках пилотного проекта в Дубне (администрация, транспорт, МФЦ, школы, Доме культуры и спортивный комплекс) мы создали единую систему оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях и информирования единой дежурной диспетчерской службы. Таким образом, жители получили повышение уровня качества перевозки пассажиров в транспорте, а также информированности о любом событии в течение буквально двух минут.

Это далеко не все проекты, способствующие процветанию наукограда, о которых говорили участники бизнес-завтрака в ОЭЗ «Дубна». Новый формат диалога предпринимателей с властью, непринужденное общение за чашкой чая и кофе позволили напрямую задавать вопросы Максиму Данилову, представителям администрации, делиться своими идеями и опытом, а какие-то проблемы решить на месте. Участникам следующей встречи с главой города предложено сформулировать конкретные вопросы по управлению городскими территориями и способам сотрудничества, чтобы разговор был уже предметным.