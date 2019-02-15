Временная УК для «бесхозяйных» домов

«Впервые в России выданы предписания по исполнению полномочия, которым органы местного самоуправления наделены Постановлением Правительства Российской Федерации №1616, вступившим в силу 12 января, - подчеркнул Вадим Соков. – Речьидет о правилах выбора временной управляющей компании для «бесхозяйных» многоквартирных домов. Это МКД, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления или по конкурсу не определена управляющая организация».

Администрация Дубны должна до 25 июля сформировать перечень организаций для управления такими домами, а к 29 июля уже определить временную УК для домов 23 и 25 по Железнодорожной улице и дома 34 на улице Вокзальной.

Было выявлено и еще одно редкое для Подмосковья нарушение. Городской муниципалитет вообще не проводил оценку критериев очередности проведения капитального ремонта для многоквартирных домов. Это всего второй подобный случай за 4 года проверок органов местного самоуправления. Устранить нарушение предписано до 31 мая.

Также администрация Дубны обязана отменить постановление, которым наделила себя незаконными полномочиями. Речь идет о плане контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами. Между тем такой вид «бесконтактной» контрольно-надзорной деятельности могут осуществлять только органы государственной власти субъектов РФ.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков добавил, что властям Дубны также необходимо обеспечить созыв общих собраний собственников по вопросу избрания советов 168 многоквартирных домов, укомплектовать межведомственную комиссию по признанию аварийности жилья в соответствии с требованиями законодательства, устранить нарушения в оформлении нормативных актов и ведении документооборота.

В 2019 году Госжилинспекция Московской области планирует провести 32 проверки органов местного самоуправления. В 2018-м в деятельности муниципалитетов было выявлено 315 нарушений и выдано 245 предписаний на их устранение.