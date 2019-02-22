Именно такую викторину подготовили для учащихся Московского областного аграрно-технологического техникума «Дубна» сотрудники муниципальной библиотеки Левобережья.

20 февраля первокурсники (группа ТП-89) приняли участие в викторине по истории России, которая включала в себя разные периоды жизни нашего государства. Ребятам необходимо было ответить на довольно большое количество самых разнообразных вопросов, которые требовали хороших, фундаментальных знаний, а также смекалки и умения мыслить логически. Например, «Какая императрица основала сатирический журнал «Всякая всячина»?», «На какой площади был казнен Емельян Пугачев?», «Одной из главных задач России в конце 17 века была…», «Какой русский город не подвергался нашествию Батыя?».

Надо сказать, что ребята показали неплохое знание материала, хорошую подготовку, умение работать в команде. Несомненно также то, что подобные викторины помогают учащимся легче запоминать и усваивать пройденный материал, а также проверять уровень знаний в усвоении трудного, но такого необыкновенно интересного предмета - истории.