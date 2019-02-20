В школах Дубны установлены урны для раздельного сбора отходов

В Дубне на сегодняшний день пластиковые урны для раздельного сбора с цветовой идентификацией соответственно типу отходов установлены во всех школах. Всего их приобретено около двухсот. Каждая представляет собой урну белого цвета с синими наклейками – для «чистых» отходов (пластик, металл, макулатура и стекло) и с серыми – для «грязных» отходов (средства личной гигиены и пищевые отходы).

Помимо урн для раздельного сбора отходов, идентификационными наклейками помечены установленные ранее уличные контейнеры. К концу апреля контейнерные площадки в школах ждут изменения – синие мусорные баки для «чистых» отходов будут заменены на сетчатые.