В школах Дубны установлены урны для раздельного сбора отходов

Социум     21     ср, 20.02.2019 - 14:11

В рамках реализуемой в масштабах страны реформы, с 1 января 2019 года в Подмосковье перешли на раздельный сбор отходов. В школах Московской области вводится двухконтейнерная система сбора отходов «Два бака».

В Дубне на сегодняшний день пластиковые урны для раздельного сбора с цветовой идентификацией соответственно типу отходов установлены во всех школах. Всего их приобретено около двухсот. Каждая представляет собой урну белого цвета с синими наклейками  – для «чистых» отходов (пластик, металл, макулатура и стекло) и с серыми – для «грязных» отходов (средства личной гигиены и пищевые отходы).

Помимо урн для раздельного сбора отходов, идентификационными наклейками помечены установленные ранее уличные контейнеры. К концу апреля контейнерные площадки в школах ждут изменения – синие мусорные баки для «чистых» отходов будут заменены на сетчатые.

Администрация Дубны
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Наталья Балашова, Главный редактор портала http://naukograd-dubna.ru/
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