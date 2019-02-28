В ОЭЗ «Дубна» налаживают производство оборудования для медицинского газоснабжения

Наличие в российских лечебно-профилактических учреждениях современной системы медицинского газоснабжения является необходимым условием для качественного оказания медицинской помощи. Чтобы помочь инженерно-техническим специалистам осуществлять контроль за давлением газа в системе медицинского газоснабжения, а врачебному персоналу в экстренных ситуациях дать возможность быстро перекрыть подачу медицинских газов в отдельные участки газопроводов, специалистами компании «ВестМедГрупп» разработаны контрольно-запорные устройства Кадуцей или, как их еще называют, поэтажные коробки.

- Широкая линейка вариантов исполнения обеспечивает возможность подключения к контрольно-запорному устройству до шести различных магистралей медицинских газов одновременно, - комментирует генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин. - В зависимости от модели, групповые затворы Кадуцей могут быть оснащены механическим, электромеханическим манометрами, семисегментным индикатором и LCD-дисплеем. Поэтажные отключающие коробки Кадуцей оснащены специальными клапанами стандарта DIN 13260-2, что позволяет подключить резервный источник газа в случае прекращения подачи в контролируемом участке газопровода, а также обеспечивает удобство и быстроту подсоединения к газовым магистралям в экстренных ситуациях.

Современное оборудование предназначено для оснащения лечебно-профилактических учреждений любого профиля, и его уже высоко оценили специалисты отрасли. Резидент ОЭЗ «Дубна» еще до полной презентации своей разработки получил сразу несколько крупных заказов от постоянных клиентов на производство, поставку и монтаж поэтажных коробок Кадуцей в учреждения здравоохранения Центрального и Дальневосточного федеральных округов.