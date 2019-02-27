В Дубне сотрудники полиции провели конкурс детского творчества «Мой папа в погонах»

Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы рассказать учащимся о Дне защитника Отечества, вспомнить о погибших героях, продолжив патриотическое воспитание подрастающего поколения.

На встрече со школьниками стражи порядка поделились интересными историями о своих родных, защитниках Родины, о том, как начиналась их работа в МВД. Госавтоинспекторы познакомили ребят с профессиями и подразделениями полиции. Дети с интересом слушали полицейских и задавали большое количество вопросов, а после дополнили сотрудников рассказом о своих родителях, несущих службу в правоохранительных органах. Многие из ребят объяснили, почему они хотят продолжить семейную традицию. В рамках мероприятия для учащихся был проведён конкурс, к которому они подготовили выступления о своих прадедах, воевавших и погибших во время боевых действий в годы Великой Отечественной войны, поздравительные стихи и рисунки.

В завершение встречи полицейские вручили всем участникам подарки и отметили самые яркие выступления.