В Дубне открыта новая автодорога

Новая дорога протяженностью почти в два километра обустроена по всем современным стандартам. По две широких полосы движения в обе стороны, тротуары площадью более 12 тысяч кв. метров, 230 опор наружного освещения и шесть остановок общественного транспорта, удобных для пассажиров. После открытия мостового перехода через Волгу данная магистраль, которая является его продолжением, имеет не менее важное значение для развития особой экономической зоны «Дубна», наукограда и региона в целом.

- Новая дорога дает импульс дальнейшему динамичному развитию левобережной площадки особой экономической зоны, - отметил на торжественном открытии объекта генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Сегодня здесь планируется размещение 40 предприятий, из которых 7 уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию, 14 ведут строительство и 5 резидентов начнут его в 2019 году. На левом берегу к концу года мы планируем ввести в эксплуатацию производственно-лабораторный корпус, помещения которого резиденты будут арендовать для организации своих предприятий, и он должен стать еще одной точкой привлечения в ОЭЗ новых инвесторов. Поэтому это очень важный логистический участок, и я хотел бы поблагодарить всех, кто оказывал поддержку, принимал участие в строительстве дороги, - Минэкономразвития России, министерство инвестиций и инноваций Московской области, федеральную Управляющую компанию АО «ОЭЗ», администрацию г. Дубны и отдельно сказать спасибо моим коллегам - строителям Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» за качественную профессиональную работу.

О значимости новой магистрали, получившей имя выдающего советского и российского авиаконструктора Игоря Сергеевича Селезнева, на ее открытии говорили глава города Дубны Максим Данилов, генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Трусов, вице-директор Объединенного института ядерных исследований Михаил Иткис, победитель конкурса улиц автор названия проспекта Леонид Четвериков. Все они отмечали, что дорога является важной транспортной артерией, по которой будут осуществляться грузовые перевозки, поедут пассажирские автобусы и личный транспорт, что значительно разгрузит жилой сектор наукограда.

Торжественная часть завершена, разрезана символическая красная ленточка. Первые машины – строительная и коммунальная техника, легковые автомобили с прикрепленными к ним флагами России, Московской области, г. Дубны и подмосковной особой экономической зоны – двинулись в сторону Тверской области. Счастливого пути!