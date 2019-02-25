В Башкирии заинтересовались опытом подмосковной ОЭЗ «Дубна»

В рамках встречи с руководством министерства инвестиций и инноваций Московской области представители Республики Башкортостан среди множества тем обсуждали, в том числе, вопросы государственно-частного партнерства, развития особых экономических зон и индустриальных парков. Для наглядного знакомства с успешным проектом, реализуемым в регионе, делегация посетила особую экономическую зону «Дубна». В состав делегации вошли заместители министра экономического развития Республики Башкортостан Айрат Фахретдинов и Татьяна Штоль, а также начальник управления государственных услуг министерства Светлана Малинская.

Представители Республики Башкортостан осмотрели обе площадки, инженерную, логистическую, социальную и бизнес-инфраструктуру, уже работающие и строящиеся комплексы, побывали на предприятии компании «ПСК Фарма» по производству лекарственных препаратов, где особо отметили его оснащение высокотехнологичным оборудованием лучших европейских марок. Много вопросов было задано по самому процессу управления инновационной территорией, особенностям и перспективам ее развития, организации работы с инвесторами и возможностям, которые предоставляет технико-внедренческая зона резидентам. Пояснения по всем вопросам дал заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Петр Пермяков.

В Башкирии сегодня есть два индустриальных парка – «Хим Терра», где размещены предприятия химической отрасли, и «Уфимский», резиденты которого ориентированы на самые различные виды производства, в том числе, древесно-стружечных плит, бурового инструмента, клапанов для надувных лодок, другой продукции. Есть также несколько территорий опережающего развития, а вот ОЭЗ пока нет.

- Руководством нашей республики поставлена задача по развитию территории, в том числе, путем создания особых экономических зон, - говорит заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан Татьяна Штоль. - Мы мониторили ныне действующие ОЭЗ. Московская область в этом плане является лидером, поэтому решили приехать именно сюда, и не ошиблись. Здесь мы получили полную информацию о том, на что в первую очередь надо обратить внимание при создании таких территорий, как готовить документы. Мы очень высоко оцениваем потенциал ОЭЗ в Дубне. Эта территория по-своему уникальна, здесь много разноплановых резидентов, как небольших предприятий, так и крупных, с миллиардными проектами, созданы отличные условия для компаний-разработчиков и производителей наукоемкой продукции. Однозначно положительным можно назвать тот факт, что изначально своевременно были сделаны расчеты по инфраструктуре, обеспечению инвесторов всеми ресурсоснабжающими мощностями. У нас уже есть своя концепция, понимание, с какими резидентами, в каком направлении будем работать. И опыт Московской области, Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» мы обязательно возьмем на вооружение. Вам есть чем гордиться.

Гости не только высоко оценили потенциал ОЭЗ «Дубна», отметили продуктивность и содержательность визита. Они также высказали пожелание продолжить контакты, обмен опытом и намерены посетить Дубну еще раз.