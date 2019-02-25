«ТЕНЗОР»: перспективные цели

Совет директоров АО «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) назвал в числе приоритетных задач привлечение молодежи на предприятие и одобрил увеличение ассигнований на программу поддержки молодых специалистов.

На очередном заседании Совета директоров 21 февраля под председательством А.А. Андреева с докладами о выполнении Стратегии развития по показателям 2018 года выступили руководители основных подразделений приборного завода: директор по управлению проектами А.Н. Марьенко, директор по АСУ ТП (автоматизированным системам управления технологическими процессами) В.А. Пушкин и коммерческий директор К.З. Рухадзе. О ходе реализации целей АО «ТЕНЗОР» за 2018 год рассказали генеральный директор В.А. Голубев и директор по экономике и финансам – начальник службы финансово-правового управления В.Н. Балакшина.

Участники совещания обсудили предложения по повышению эффективности использования основных фондов предприятия и ознакомились с новыми, перспективными разработками специалистов «ТЕНЗОРА». Большой интерес вызвали, в частности, спринклеры (головки-оросители для систем пожаротушения) и сами установки пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления. Технология, основанная на создании водяного тумана – мелкодисперсной воды, намного эффективнее газового или водяного пожаротушения и при этом абсолютно безопасна для людей и окружающей среды. Срок службы системы до 40 лет, дорогостоящего обслуживания и перезаправки она не требует.

Советом директоров утвержден бюджет на 2019 год и смета расходов на социальную сферу для внесения в Коллективный договор (это важнейшая часть корпоративной политики АО «ТЕНЗОР», направленной на привлечение и закрепление персонала). Сделан акцент на расширение Программы по работе с молодыми кадрами на 2017-2022 годы, которая активно реализуется на предприятии. Для мотивации специалистов ключевых компетенций будут выделены дополнительные средства.

– Среди основных наших целей на 2019 год – достичь объема реализации продукции и услуг по главным бизнес-направлениям в размере 1,5 млрд рублей, получить чистую прибыль – не менее 20 млн рублей, а также поднять на 10% в течение года уровень средней заработной платы. Будем стараться выполнить поставленные задачи, – подчеркнул генеральный директор АО «ТЕНЗОР» В.А. Голубев.

Члены Совета директоров поблагодарили коллектив приборного завода за сплоченность и преданность предприятию в непростое для него время и выразили уверенность в том, что 2019 год станет более успешным в финансовом плане. Заключенные контракты позволяют всем службам работать с полной нагрузкой и планировать активную деятельность на ближайшие годы, включая модернизацию производства, получение международных сертификатов и разработку новой, конкурентоспособной продукции.