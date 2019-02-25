Сводка ДТП с 18 по 24 февраля 2019 года

19 февраля 23 часа 35 минут на ул. Балдина д. 1 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на автомашину РЕНО ЛОГАН, после чего оставил место ДТП. Всем очевидцам данного происшествия просьба обратиться по телефону 8 496 212 29 04.

Выявлено нарушений ПДД - 209, из них:

Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 0

Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 7

Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 9

Нарушение ПДД пешеходами – 17

Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 0

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. Нетрезвые водители превышают допустимую скорость движения, совершают опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров, и как следствие становятся участниками и виновниками ДТП, в которых травмируются и погибают люди. Эта минутная слабость, может стоить кому-то жизни!