Стрельба в Кимрах

На неоднократные требования полицейских прижаться к обочине и остановиться, мужчина не реагировал и автомобиль не останавливал, рассказали в областной Госавтоинспекции. Мужчина грубо нарушал ПДД, выезжая на полосу встречного движения, пытаясь уйти от преследования. На неоднократные требования полицейских прижаться к обочине и остановиться, мужчина не реагировал. На протяжении 10 километров продолжалась погоня. Сотрудники ДПС приняли решение применить табельное оружие.