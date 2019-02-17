Стрельба в Кимрах

Инцидент произошел 17 февраля 2019 года около 17:00. Сотрудники ДПС на выезде из города в сторону поселка Ильинское попытались остановить автомобиль ВАЗ-2107. Мужчина, находившийся за рулем, проигнорировал требования автоинспекторов и продолжил движение. Автоинспекторы бросились в погоню за нарушителем.
На неоднократные требования полицейских прижаться к обочине и остановиться, мужчина не реагировал и автомобиль не останавливал, рассказали в областной Госавтоинспекции. Мужчина грубо нарушал ПДД, выезжая на полосу встречного движения, пытаясь уйти от преследования. На неоднократные требования полицейских прижаться к обочине и остановиться, мужчина не реагировал. На протяжении 10 километров продолжалась погоня. Сотрудники ДПС приняли решение применить табельное оружие.
Чтобы не подвергать жизнь других участников дорожного движения опасности, автоинспекторы приняли решение применить табельное оружие. Сотрудники ГИБДД пробили левое переднее колесо и заднее левое колесо, - пояснили в ведомстве.
В отношении водителя автоинспекторы составили все необходимые административные материалы. Проверяется его причастность к другим правонарушениям.