Соцзащита для жителей Дубны

Само по себе слово защита предполагает ответ на какое-либо негативное проявление. Негативным, в данном контексте, можно назвать бедность и социальную незащищённость ряда категорий жителей нашей страны.

Для решения социальных задач у нас в стране создана служба социальной защиты населения. Работа службы включает в себя широкий спектр регламентированных законом мер, которые обеспечивают помощь, внимание, заботу, организацию выплат пособий тем гражданам, которые в этом нуждаются.

В деятельности Управления соцзащиты имеются долгосрочные программы. Есть задачи, которые диктуются временем. К таким, например, можно отнести переход телевещания на цифру и меры помощи жителям города в решении этой проблемы.

На вопросы тех, кто этим и многим другим обеспокоен, на очередном брифинге ответили начальник Управления соцзащиты г. Дубна Габченко Лидия Алексеевна и сотрудница этого учреждения Ахмадризялова Ольга Васильевна.