Служение отчизне

Молодые люди – учащиеся Московского областного Аграрно-технологического техникума «Дубна», школ города, а также дубненские старожилы встретились с Героем Советского Союза, Заслуженным летчиком – испытателем СССР Владимиром Николаевичем Кондауровым.

Эта встреча стала для присутствующих прекрасной возможностью познакомиться с человеком, который с детских лет мечтал стать летчиком, делал все для того, чтобы реализовать свою мечту, добился этого и всю свою жизнь посвятил выбранной профессии. Пришедшие на встречу с огромным интересом слушали Владимира Николаевича. Это было интересное повествование, рассказывающее, казалось бы, об обыденной работе пилота, но по ходу постепенно вырисовывался образ настоящего героя, не раз совершавшего подвиг, образ человека, создававшего уникальные методики летного мастерства.

Родился будущий летчик-испытатель в казахстанском селе в 1942 году. В 1954 году семья переехала в областной центр— г. Усть – Каменогорск, где Владимир начал заниматься планерным спортом.

«Мои родители не имели никакого отношения к авиации. Но я, еще учась в школе, только и думал о самолетах, - вспоминает Владимир Николаевич. Где-то в классе девятом увидел в газете «Комсомольская правда» фотографию летчика – испытателя-сына авиаконструктора С.В. Илюшина. Он стоит на мосту, тогда еще в Ленинграде, такой молодой, красивый, с чубом на голове. И мне так захотелось быть на него похожим!»

Мечты стали реальностью. Сначала учеба в Качинском высшем военном авиационном училище летчиков, которое он закончил в 1964 году, затем - Московский авиационный институт. Более 25 лет - на летно-испытательной работе в ГК НИИ ВВС.

«Когда я закончил летное училище, меня, как одного из лучших учеников на курсе, оставили работать инструктором. Но я уже тогда понял, что работа инструктором – это не мое. Мне хотелось испытывать самолеты, и я стал стараться работать в этом направлении», - говорит Владимир Николаевич.

По мере профессионального роста ему доверяли все больше, да и техника становилась все сложнее. С квалификации летчика третьего класса дослужился до Заслуженного – им Владимир Николаевич стал в 37 лет, будучи в Советском Союзе вторым, кто в этом возрасте получил такое высокое звание. Потом – испытания самолетов для морской авиации в Феодосии. Тогда там завершалось строительство авианосца, того единственного, который сегодня плавает в Северном море – на нем должны были базироваться истребители, которые испытывал Владимир Николаевич Кондауров.

22 октября 1979 г. он катапультировался из первого серийного МиГ-31 после заклинивания двигателей и отказа управления. 10 лет спустя первым из военных летчиков совершил посадку на корабль на самолете МиГ-29К. Всего за время летной работы освоил более 115 типов планеров, самолетов и вертолетов различных модификаций.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1988 г. полковнику Кондаурову Владимиру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Говоря о той опасности, которая всегда сопровождает жизнь летчика-испытателя, Владимир Николаевич отмечает: «У меня никогда не было такого «угла», в который бы меня смогли затолкать обстоятельства, и из которого я бы не смог выбраться. Всегда говорил своим ученикам-испытателям: вы должны работать так, чтобы никогда не попадать в этот «угол». Слово «страшно» не приемлю. В воздухе надо думать, надо принимать решение, а страх этому мешает. Необходимо предугадывать события, проявлять осторожность, хладнокровие и спокойствие. И чем сложнее обстановка, тем надо быть спокойнее. Именно так я воспитывал себя, так воспитывали других».

Кстати, сын Владимира Николаевича окончил то же училище, в 14 лет, как и отец, прыгнул с парашюта, вылетел самостоятельно на планере, с того же самого аэродрома.

Полтора часа длилась эта встреча. Время пролетело быстро и незаметно. Но его вполне хватило для того, чтобы каждый участник этого интересного разговора смог понять, что значит – быть смелым и мужественным, что значит – нести высокое звание офицера, что значит – служить своей Родине. Гости вечера не хотели уходить. Они внимательно слушали Владимира Николаевича, задавали вопросы. Ну и, наверное, главными словами для молодёжи стали его слова напутствия:

«Чем раньше вы поймете, что вы способны, чем раньше вы определитесь, куда вам нужно двигаться, тем лучше. Пока вы молоды, у вас будет больше времени, вы сможете больше успеть сделать для того, чтобы добиться больших результатов. Не важно, кем вы будете – летчиком, модельером, поваром. Главное – почувствовать, что именно вам нравится, что именно получается у вас хорошо. Бейте туда! И опыт, опыт, опыт… Только тогда вы становитесь профессионалом, без которого обойтись уже не смогут. Но для этого надо очень много работать!».