С экскурсией в лабораторию спецконтроля Минобороны

12 февраля юнармейцы Дубны, а также молодые ребята призывного возраста, которым вскоре предстоит служить Отечеству в рядах Вооружённых сил России, во главе с руководителями штаба дубненского отделения "ЮНАРМИИ" посетили с экскурсией Центральную лабораторию специального контроля Министерства обороны России (в/ч 46179-Д).

В ходе визита военнослужащие части ознакомили ребят с условиями прохождения службы, материально-техническим оснащением, технологиями, используемыми при выполнении стоящих перед частью задач. Ребята побывали в узле связи, на пункте управления национального центра данных. Начальник штаба части рассказал порядок приёма и критерии отбора кандидатов, был продемонстрирован фильм, иллюстрирующий повседневную службу и задачи лаборатории.



Под конец визита гостям дали возможность опробовать достижения науки и техники в части огневой подготовки, своего рода гордость части - многофункциональный мультимедийный тир.

Это не первый визит дубненцев в эту часть. И каждый раз командир, офицеры, прапорщики, сержантский и рядовой состав в/ч принимают молодых людей тепло и открыто.



От местного отделения "ЮНАРМИИ" г.о. Дубна всему личному составу части, в лице её командира полковника Александра Михайловича Камшего, была вручена благодарность за помощь и содействие в деле военно-патриотического воспитания молодёжи.



Командование в/ч 46179-Д предлагает призывникам вместо 1 года срочной службы сразу идти на двухлетнюю контрактную службу, но предъявляет достаточно высокие требования к кандидатам. Кто знает, возможно уже вскоре кто-то из юнармейцев будет служить в этом подразделении.