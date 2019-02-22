С Днём защитника Отечества!

ДОРОГИЕ ДУБНЕНЦЫ!

Поздравляю Вас с праздником - Днем защитника Отечества!

Этот праздничный день предоставляет нам возможность выразить сердечную благодарность тем, кто стоял и стоит на страже рубежей России, кто оберегал и продолжает оберегать её покой и мирную жизнь, для кого армия стала призванием и смыслом жизни.

Мы отмечаем этот день и как праздник всех мужественных и сильных людей, истинных патриотов России, кто служит ей во благо, добросовестно и честно выполняя свой гражданский долг. С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой.

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина

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УВАЖАЕМЫЕ ДУБНЕНЦЫ!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником доблести и мужества, благородства и чести!

Нет более высокого призвания, чем служить делу мира и защищать Родину. В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто отстоял нашу землю во время Великой Отечественной войны, выражаем особую благодарность ветеранам и тем, кто в наши дни защищает суверенитет и национальные интересы нашей страны.

Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога судьба России. Каждый из нас, независимо от того, находится он на боевом посту или занимается мирным делом, своим трудом умножает богатство и славу Отчизны. В оборонно-промышленный комплекс России входит ряд градообразующих предприятий Дубны, которые в течение многих лет вносят весомый вклад в развитие научно-производственного потенциала и обеспечение национальной безопасности страны.

Желаем вам мирной жизни - без войн, потерь и трагедий. Крепкого вам здоровья! Пусть семья дает силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Смелости души и мужества сердца, благородных поступков и великих целей, удачи и блестящих перспектив в жизни!

Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов

Председатель Совета депутатов городского округа Дубна С.А. Куликов