Ректор Дубненского университета вошел в Топ-10 ректоров страны

Задачей исследователей было понять, какой путь нужно было преодолеть ректорам вузов России, каковы их организаторские способности, научный потенциал, профессиональные компетенции. В общей сложности были изучены биографии двухсот семидесяти четырех ректоров страны.

Выяснилось, что средний возраст ректоров – пятьдесят девять с половиной лет. Среди них шестьдесят один кандидат наук и двести четырнадцать докторов наук.

В десятку лучших вошли ректоры МИФИ, Медуниверситета им. Пирогова, Новосибирского госуниверситета, Дубненского госуниверситета, Казанского национального исследовательского технического университета, МГУ, Новосибирского государственного технического университета, Московского государственного строительного университета, Ставропольского аграрного университета, Казанского федерального университета, РАНХиГС.