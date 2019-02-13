Развитие Левобережья: наказы и задачи

Социум     337     ср, 13.02.2019 - 10:55

Левобережная территориальная группа Совета депутатов городского округа Дубна  12 февраля в ДК «Октябрь» отчиталась перед жителями.

Крупный жилой и промышленный район на левом берегу Волги включает семь избирательных округов. И семеро депутатов: Алексей Осипов, Сергей Куликов, Павел Насонов, Виль Урманов, Александр Руденко, Владимир Трусов и Михаил Подлесный – уже много лет объединяют усилия для решения насущных вопросов этой части города. Как показывает практика, такой «коллективный подход» приносит хорошие результаты. Стал традиционным и общий годовой отчет о проделанной работе, о важных решениях горсовета, о социально-экономической ситуации и дальнейших перспективах.

Событие номер один в 2018 году и главный повод для гордости – это, конечно, новый мост. Введенная в эксплуатацию долгожданная транспортная артерия дает широкие возможности для развития городских территорий на обоих берегах Волги. Особый акцент на это сделал в своем докладе председатель Левобережной группы Владимир Трусов.

Напомнил Владимир Николаевич и о других позитивных изменениях. Завершена реконструкция Водного стадиона имени В.Нехаевского и центрального городского стадиона «Волна». Совсем скоро вступят в строй детский сад «Мечта» и новый лечебный корпус городской больницы. Проведен масштабный ремонт дорог, благоустраиваются дворовые территории, улучшается уличное освещение, приводятся в порядок тротуары, открываются детские игровые площадки…

В немалой степени все эти преобразования зависят от планомерной, целенаправленной работы депутатов, отметил Владимир Трусов. Представительная власть контролирует финансовые потоки в рамках муниципального бюджета, утверждает доходные и расходные статьи. В течение года Совет депутатов оперативно принимает корректировки в бюджет, в том числе для более активного участия в региональных программах.

Вслед за выступлением председателя каждый участник Левобережной группы сказал несколько слов о наказах, которые удалось выполнить, и задачах, которые предстоит решать.

В ближайших планах – реконструкция улицы Центральной. Обсуждаются варианты: сохранить по ней движение, но только общественного транспорта, либо сделать пешеходной. Во втором случае нужно предусмотреть дублирующие внутридворовые дороги, чтобы люди могли свободно подъезжать на машинах к своим домам. Непосредственно перед мероприятием депутаты изучили предложенную концепцию благоустройства и направили ее на доработку, чтобы по максимуму учесть пожелания жителей. Так, например, есть необходимость увеличить количество парковочных мест у ДК «Октябрь». Кроме того, хотелось бы «обыграть» при оформлении площади Космонавтов и всей улицы Центральной – от самолета МиГ-25 до улицы Березняка – «авиационно-космическую тематику», в том числе в архитектуре малых форм.

В завершение встречи все желающие могли задать вопросы народным избранникам, обратиться с предложениями. Были затронуты самые разные аспекты городской жизни: уборка снега, капитальный ремонт многоквартирных домов, кадастрирование участков и земельный налог, транспортное и медицинское обслуживание, недостаточные электрические мощности для садоводческих товариществ…

Безусловно, решить в одночасье все проблемы не получится, но председатель Левобережной депутатской группы заверил, что ни одно обращение дубненцев не останется без внимания.

Совет депутатов городского округа Дубна

Сергей Гор
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Совет депутатов