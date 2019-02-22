Равнение на мужчин!

В ходе встречи вспомнили военных в годы войны и современную армию. Тон и настроение задавали песни, звучавшие в этот день: «Господа офицеры», «Идет солдат по городу», «Березы» и другие. Участники встречи подпевали, вспоминая каждый свое. Звучали шуточные стихотворения, были и армейские загадки. Читали и прозу: рассказы «Злая фамилия» и «Тульские пряники» - они никого не оставили равнодушными.

Поскольку мероприятие предпраздничное - решили еще и поиграть. Игра называется «Меткий стрелок» - никто не ожидал такого задания, но понравилось всем – попасть мячом в корзину. На этом игры не закончились: вместе вспоминали советские художественные фильмы, отвечая на вопросы викторин. В заключение поздравили всех с наступающим праздником, пожелали здоровья и хорошего весеннего настроения, угостили всех конфетами. Расставались, как всегда, нехотя – время обеда.

До новых встреч, «Березка»!