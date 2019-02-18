Расписание автобусов изменится, но незначительно

О том, что ожидает пассажиров автобусов и водителей автомобилей в ближайшее время, на очередном брифинге рассказали начальник отдела транспорта администрации города В.В. Шуренков и депутат горсовета П.А. Насонов. Круг вопросов от журналистов включал в себя качество пассажирских перевозок и светофорное регулирование движения автотранспорта на круговом пересечении Боголюбова-Вернова.

Расписание автобусов, как было отмечено, если и будет меняться, то незначительно. Окончательный вариант движения мы увидим, когда на остановочных павильонах появятся вместо недолговечных бумажек фирменные таблички с постоянным расписанием. Это должно произойти после небольшой корректировки уже существующего графика и в самое ближайшее время. Кто знает, может быть, в городе с великими научными традициями появятся даже современные электронные информационные табло…