Правильный вектор развития

По многолетней традиции, «принимающая сторона» знакомит гостей с интересными разработками и проектами, проводит презентацию новой продукции, сообщает о положении дел на производстве и планах на перспективу. Генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев рассказал о крупных долгосрочных контрактах, для реализации которых завод будет работать с полной нагрузкой, о молодежной политике и плотном взаимодействии с Государственным университетом «Дубна», а также о расширении научно-технического сотрудничества с Объединенным институтом ядерных исследований в рамках мегасайенс-проекта NICA.

Руководители градообразующих предприятий также проинформировали коллег о наиболее значимых изменениях и достижениях за последний год. А глава городского округа Максим Данилов сделал доклад о главных событиях 2018 года в наукограде. Помимо других вопросов, он прокомментировал ситуацию с открытием в Дубне физико-математического лицея: ведутся работы по проектированию, затем начнется реконструкция здания, в ближайшее время правительство области назначит директора лицея.

Основной темой для обсуждения стал ход выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы и предложенная городской администрацией новая стратегия социально-экономического развития наукограда. Было отмечено, что по состоянию на 2019 год основные мероприятия плана выполнены на 75%. Реализуется проект создания установки мирового класса НИКА, завершаются основные работы по строительству и оснащению нового лечебного корпуса Дубненской городской больницы, высокими темпами развивается ОЭЗ «Дубна». Завершено строительство и открыто автомобильное движение по мостовому переходу через реку Волга, разрабатываются проекты и планируются масштабные работы по благоустройству отдельных территорий города. Однако по некоторым тезисам новой Стратегии были высказаны серьезные критические замечания.

Руководители градообразующих предприятий не согласны с тем, что Дубна недостаточно хорошо известна за рубежом, хотя необходимость поддержания и усиления позиции Дубны как центра науки и бизнеса на международном уровне является всегда актуальной.

Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев напомнил, что Объединенный институт ядерных исследований связывают партнерские отношения и совместные исследования с десятками государств по всему миру. А Виктор Голубев отметил, что приборный завод «ТЕНЗОР» поставляет наукоемкую, высокотехнологическую продукцию в страны Европы и Азии: Беларусь, Армению, Индию, Турцию, Иран, Бангладеш, Китай…

По мнению членов Совета директоров, точками роста для города должно стать приглашение в особую экономическую зону «Дубна» как крупной компании с многомиллионными вложениями (и нужно искать такого «якорного резидента»), так и предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивших значительный прирост рабочих мест в ОЭЗ.

Участники заседания сошлись во мнении, что принятая два года назад стратегия достаточно полно определяет вектор социально-экономического развития наукограда на 2017-2026 годы. При необходимости в этот документ можно и нужно вносить дополнения и коррективы, но столь резкая переориентация по ряду ключевых позиций требует дополнительной проработки. Было принято решение обсудить этот вопрос на рабочей группе, созданной из представителей Совета директоров, Администрации городского округа и Совета депутатов.

В завершение встречи руководители градообразующих предприятий поблагодарили дирекцию приборного завода «ТЕНЗОР» за теплый прием и пожелали успешной реализации поставленных задач.