Поверьте в истину любви

Насколько многогранной, сильной может быть любовь, настолько разнообразны и стихи о ней.

В стихах Валентины есть грусть и радость, мечты, надежды и сила духа, философское осмысление жизни, юмор и немножко женского кокетства. Её вдохновляют красота зимы или осени, древние мифы, классическая музыка и страстный танец фламенко, виртуозная игра юного скрипача, трагическая судьба великого поэта Сергея Есенина и стихи современников. За всеми переживаниями, встречами и разлуками чувствуется, прежде всего любовь к людям, к природе, к поэзии и искусству, к жизни во всём её разнообразии и в многозначности. Яркие метафоричные образы и ассоциации отличают её строки, оставляют след в памяти и в сердце. Поэтесса напомнила, что не стоит путать её саму и лирическую героиню. Но зал сразу ощутил их душевное родство и свою близость к внутреннему миру Валентины.

Глубокие душевные чувства: любовь к близким и тоска по тем, кого уже нет с нами, благоговение от возвышающей силы искусства, творчества, любовь к родному краю и к братьям нашим меньшим отозвались в сердцах слушателей и чтецов.

Валентина Ивановна известна и любима в нашем городе и не только в нём. С ней пришли её подруги, единомышленницы, поддержать и прочесть её стихи: Алла Коршунова, Татьяна Сидоренко, Ольга Сердюкова. Ответственность, умение быть с автором на одной духовной и эмоциональной волне сделали чтение не только выразительным, но проникновенным, душевным, наполненным и личными переживаниями.

Любовь царила в этот вечер и в стихах, и в зале. Каждый вспомнил что-то своё близкое, родное, на что отозвалась душа через поэтические лирические строки. Даже в жанре пародии, где нет места сантиментам и реверансам, чувствовалась любовь к собратьям по перу и не только к ним. Юмор был добрым и объединяющим в общей любви к поэзии, к творчеству, к красоте слова.

Любовь, даже если она не всегда счастливая, взаимная, делает душу чище, светлее, возвышеннее и сильнее перед дальнейшими испытаниями жизни. Душа поэта, тонкая и чувствительная, не может не отзываться на боль и несправедливость, которых, к сожалению, много в нашей жизни. Любовь и вера спасают мир и всё живое от гибели, от отчаяния, придают истинный смысл жизни. Истинная любовь сильнее всех невзгод, она не обманывает, а делает человека сильнее, вдохновляет, окрыляет.

Нужно иметь горячее сердце и силу духа, чтобы творить добро и красоту, чтобы вместить такое всепоглощающее чувство — любовь. Мы убедились, что Валентина Комарова — человек именно с такими высокими свойствами души и творческим даром. Она не только талантливая поэтесса, но и верная подруга, коллега и наставник, делает женщин красивыми, как стилист, дарит людям красоту через картины-пейзажи. Человек большой души талантлив и неисчерпаем во всём.

Мы ждём от Валентины Ивановны новых встреч и новых творческих свершений. Библиотека и дубненцы будут рады снова окунуться в мир любви, красоты и поэзии.