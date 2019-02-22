ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ укрепляет позиции на рынке медизделий

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» в 2019 году намерена увеличить объем выпуска шприцев однократного применения до запланированных проектом 10% от потребностей здравоохранения России и расширить географию поставок инновационной продукции, в том числе, за рубеж.
Сегодня на заводе резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» налажен полный цикл производства инъекционных трехкомпонентных стерильных шприцев однократного применения, включая инсулиновые. Продукция предприятия заслуженно пользуется признанием у медицинских работников. После проведенных апробаций были получены положительные отзывы на изделия от ведущих лечебно-профилактических учреждений России. Это Клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Областной клинический кардиологический диспансер в Рязани, Жуковская областная клиническая больница.
- В настоящее время высокотехнологичная продукция завода «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» широко представлена на отечественном рынке, в том числе, в учреждениях здравоохранения Подмосковья, - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. - Инъекционные шприцы поставляются ведущими отечественными дистрибьюторами для обеспечения потребностей госпитального и розничного направлений восьми федеральных округов России. На данный момент резидент уже вложил в проект строительства и модернизации завода около 2 миллиардов рублей.
Вадим Хромов добавил, что мощность предприятия составляет 450 миллионов изделий в год, а уникальное оборудование и высококвалифицированный персонал позволяют выпускать медицинскую продукцию надлежащего качества по вполне доступной цене.
- Главная особенность продукции нашего завода - ее соответствие высоким требованиям международных стандартов качества, - говорит генеральный директор ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» Альбина Бурнацева. – Регулярный контроль качества на всех этапах производства, высокий уровень социальной ответственности и организация работы каждого сотрудника завода, а также наличие высокотехнологичного оборудования позволяют обеспечить безупречное качество выпускаемых предприятием шприцев, которые сегодня по всем параметрам не уступают зарубежным аналогам.
В наступившем году на заводе намерены увеличить объемы производства - компания планирует обеспечить до 10% потребностей госпитального рынка инъекционных шприцев в нашей стране. Будет расширяться и география поставок. Резиденту ОЭЗ интересен зарубежный рынок. Реальные перспективы по его освоению открываются после визита в ОЭЗ «Дубна» главы Управления Суэцкого канала Мухаба Мамиша, который посетил завод. Ему были переданы образцы продукции, информационные материалы, есть договоренность в ближайшее время обсудить коммерческие условия по поставкам одноразовых шприцев в Египет.
В планах «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» расширить ассортимент выпускаемой медицинской продукции. Резидент намерен приступить к очередному этапу реализации проекта. На 2020 год запланировано строительство на территории особой экономической зоны второй очереди - по производству инфузионных и трансфузионных систем, с составляющими из специальных медицинских материалов. В настоящее время уже получено положительное заключение экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий.