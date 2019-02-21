Отчет перед жителями

Встреча 19 февраля в актовом зале школы №7 проходила в привычном формате: общая информация о деятельности в составе профильных депутатских комиссий и Совета в целом, наиболее важные решения и преобразования, касающиеся наукограда Дубна и Большеволжской его части, ответы на вопросы горожан.

На территории Большой Волги расположены шесть избирательных округов – с 8-го по 13-й. Интересы жителей представляют Нина Маркина, Нина Халяпина, Сергей Андронов, Андрей Тамонов, Кирилл Дзюба и Сергей Дзюба.

Среди значимых событий для этого района в 2018 году депутаты назвали капитальный ремонт внутриквартального проезда вдоль дома 3а по ул. Вернова; обустройство дополнительных парковочных карманов у гимназии №11 и возле дома 11а по ул. Энтузиастов; завершение строительства второго крытого торгового павильона на рынке БВ в рамках комплексной реконструкции.

По муниципальной программе сделаны тротуары в сквере Журавлева, на проспекте Боголюбова и ул. 9 мая, во дворе домов 7 и 7б по ул. Попова. Выполнялся ямочный ремонт дворовых дорог у домов 4 и 8 по ул. Попова.

По областной программе комплексного благоустройства дворов новые лавочки, урны, игровые элементы на детских площадках, наружные светильники установлены во дворах дома 3а по ул. Вернова и десяти многоквартирных домов по ул. Энтузиастов. Выполнено асфальтирование внутридворовых дорог и тротуаров у всех корпусов дома 11 на ул. Энтузиастов – на общую сумму более 15 млн рублей.

Отвечая на вопросы жителей Большой Волги, депутаты рассказали о ситуации с автобусным сообщением в Дубне и вывозом твердых коммунальных отходов; об организации медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, обслуживании пациентов на дому и перспективах развития городского здравоохранения после ввода в эксплуатацию нового хирургического корпуса в левобережье.

– В течение года на 33 личных приемах депутаты нашей группы получили 27 обращений, по 11 из которых направили запросы в соответствующие службы городской администрации. Чаще всего они касались таких сфер, как здравоохранение, дорожное хозяйство и транспорт. И в диалоге с жителями района Большая Волга на отчетной встрече эти темы были в числе приоритетных, – отметил руководитель Большеволжской территориальной группы Сергей Андронов.

Горожан также тревожат акты вандализма, когда на стенах домов и на лестничных площадках внутри подъездов появляются надписи и рисунки. Таких случаев становится все больше, и с этим явлением нужно бороться.

А жильцы дома 3 по ул. Попова жалуются на постоянный шум от катка «Снеговик», где тренируются хоккейные команды и где звучит громкая музыка во время занятий юных фигуристов и массовых катаний. Дело в том, что спортивное сооружение в Парке семейного отдыха не имеет звукоизоляции. Необходимо изыскивать средства для реконструкции единственного крытого катка в Дубне, чтобы в дальнейшем не возникало конфликтных ситуаций между жителями девятиэтажного дома и любителями спорта.

Депутаты держат на контроле острые проблемы в своих округах и будут искать пути для их решения.

Совет депутатов городского округа Дубна