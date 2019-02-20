Опасный груз. Результаты

В целях профилактики дорожно-транпортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, в период с 11 по 17 февраля 2019 года на территории Московской области проводился профилактический рейд «Опасный груз».
В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции провели проверку максимального количества транспортных средств, занятых в сфере перевозок опасных грузов.
В операции выявлено 3 нарушения по ст.12.21 прим.2 ч.2 КРФоАП, Особое внимание уделено соответствию требований конструкции транспортных средств, техническому состоянию и дополнительному оборудованию транспортных средств требованиям ДОПОГ (Дорожная организация перевозки опасных грузов), наличию тахографов, соблюдению режима труда и отдыха водителей, задействованных в перевозке опасных грузов, а также наличию у водителей документов, предусмотренных ПДД РФ и Правилам перевозки опасных грузов.
К нарушителям правил перевозки опасных грузов будут приняты меры административного воздействия.