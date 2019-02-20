Опасный груз. Результаты

Новый театральный проект "Экополиса" по пьесе Ярославы Пулинович. Это моноспектакль, тонкий психологический театральный эксперимент по поиску внутреннего Я в попытке понять, как в одном человеке уживаются такие разные субличности. Неподдельные эмоции и погружение в атмосферу иррациональной жестокости и, вместе с тем, ранимости девочки, выросшей в детском доме.