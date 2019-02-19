ОЭЗ «Дубна» и экономическая зона Суэцкого канала заключили меморандум о сотрудничестве

В ходе визита обсуждались аспекты взаимодействия по грандиозному проекту – созданию российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. Также был заключен важный для обеих сторон меморандум о сотрудничестве.

Это будет первая российская промышленная зона (РПЗ) за рубежом. Межправительственное соглашение о ее создании в Египте было подписано в мае прошлого года. Оно заключено сроком на 50 лет и будет автоматически обновляться, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие. Промзона располагается на востоке города Порт-Саид.

В Дубну делегация под руководством вице-адмирала, главы Управления Суэцкого канала Мухаба Мамиша прибыла с ознакомительным визитом, который организовал Российский экспортный центр. В состав делегации, в основном, вошли члены правления Суэцкого канала. Особую значимость визита подчеркнуло участие в нем Чрезвычайного и Полномочного посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихаба Насра. Цель посещения - больше узнать о том, как создавалась инновационная территория в Подмосковье, какую поддержку оказывает проекту государство и Управляющая компания ОЭЗ, обмен опытом, а также заключение меморандума о сотрудничестве.

Программа визита началась с правобережной площадки. У информационного стенда генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев рассказал гостям об инфраструктуре, направлениях деятельности резидентов и некоторых проектах. Затем уже на действующих производствах они смогли увидеть, как идеи реализуются на практике. На заводе «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» по производству медицинских изделий однократного применения директор по производству Александр Балашенко показал гостям все этапы выпуска одноразовых стерильных инъекционных шприцев. Он особо отметил, что проект нацелен на решение государственной задачи по импортозамещению медицинских изделий, а в перспективе запланировано строительство дополнительных корпусов для выпуска не только шприцев, но и других видов медицинской продукции.

Второе знакомство – с производственной площадкой резидента АО «ПРОМТЕХ-Дубна» проходило на левобережном участке. Наиболее значимыми проектами компании на данный момент являются разработка и производство бортовой кабельной сети для российского среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21, рамы ВРС бортового радиоэлектронного оборудования российского ближнемагистрального пассажирского самолёта «Сухой Суперджет 100». Это один из самых многочисленных коллективов на территории ОЭЗ - сегодня команда высококвалифицированного персонала предприятия составляет уже более 1000 специалистов. Об этом гостям рассказал генеральный директор компании Валерий Шадрин.

На двух площадках особой экономической зоны «Дубна» гостям из Египта продемонстрировали имеющуюся инфраструктуру, действующие и строящиеся предприятия резидентов, а также лабораторно-производственные корпуса, помещения одного из них - на правом берегу компании начнут арендовать уже к середине 2019 года.

После осмотра территории ОЭЗ в Конгресс-центре прошла деловая встреча. В ней приняли участие заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Андрей Балук, директор по специальным проектам Российского экспортного центра Илья Помигалов, руководитель группы Арабской Республики Египет в Объединенном институте ядерных исследований Ваел Бадави, представители руководства ОЭЗ и ее резиденты, заинтересованные в открытии своих производств в Египте. Приветствуя гостей, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев выразил надежду на то, что этот визит станет отправной точкой в сотрудничестве между экономической зоной Суэцкого канала, в том числе, создающейся там российской промзоной, и подмосковной ОЭЗ.

- Сотрудничество между нашими зонами будет способствовать привлечению инвесторов, появлению новых инновационных проектов, созданию новых рабочих мест, - сказал Антон Афанасьев. - Для нашей ОЭЗ и ее резидентов важен не только обмен опытом и технологиями, а также выход на международный рынок. Три инвестора уже заинтересованы в активном сотрудничестве. В сфере медицины - «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ», производства кабельной продукции для авиапрома - «ПРОМТЕХ-Дубна», создания оборудования для нефтегазовой отрасли - компания «ИНТЕХ-Сервис». Уверен, что с развитием нашего партнерства таких компаний будет гораздо больше.

В ответном слове Мухаб Мамиш поблагодарил за теплый прием и подробно рассказал о значимых преимуществах экономической зоны Суэцкого канала. Управляющей компании РПЗ выделяется подготовленная площадка более чем в 525 гектаров для организации на ней промышленных производств инвесторов. Для российских предприятий, ставших ее резидентами, предусмотрены арендные каникулы, облегченный налоговый режим, льготные тарифы на энергетические ресурсы. Налог с продаж на местном рынке для резидентов будет нулевым. Кроме того, для резидентов открываются широкие перспективы по продвижению высокотехнологичной продукции на новые рынки, в том числе, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и стран Евросоюза.

Об инвестиционном потенциале Московской области, преференциях и льготах для бизнеса рассказал заместитель министра инвестиций и инноваций региона Андрей Балук.

В завершении встречи был заключен меморандум о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и глава Управления Суэцкого канала Мухаб Мамиш. Руководители обменялись сувенирами и заверили друг друга как в надежности собственных намерений, так и в высоком потенциале российской и египетской экономических зон.

- Сотрудничество между Россией и Египтом имеет давнюю многолетнюю историю, - сказал, отвечая на вопросы журналистов, Мухаб Мамиш. – Создание в нашей стране новой российской промышленной зоны – это еще одна, новая веха на пути нашего партнерства. Мы будем рады появлению в экономической зоне Суэцкого канала российских компаний, способствовать продвижению российской высокотехнологичной продукции на международный рынок.

- Наши страны действительно давно и успешно сотрудничают в самых различных областях, - подтвердил Чрезвычайный и Полномочный посол Египта в Российской Федерации Ихаба Наср. – Египет очень заинтересован в использовании российских технологий. Так что это будет взаимовыгодное партнерство. А в Дубне мы увидели отличные условия, которые созданы для бизнеса, и, как следствие, очень достойные проекты инвесторов.

Реализация нового проекта в Египте займет около 13 лет. По прогнозам уже к 2026 году компании-резиденты смогут производить продукцию на 3,6 млрд долларов ежегодно. Общий плановый объем частных инвестиций за период реализации проекта оценивается в 7 млрд долларов.

На вопрос, когда новая промзона сможет принять первые российские компании, посол оптимистично ответил: «Мы готовы их принять хоть завтра!».