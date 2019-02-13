О завершении Государственной экспертизы проекта реконструкции дома №18 по улице Понтекорво

Обсуждение проекта неоднократно проводилось в ГАУ МО «Московская областная Государственная экспертиза» на рабочих встречах, в которых принимали участие сотрудники ведомства, специалисты Администрации г.о.Дубна и АО «Гипроречтранс».

На сегодняшний день в Администрацию поступили Положительное заключение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по устранению сверхнормативных деформаций жилого дома и Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости. В настоящее время готовится пакет документов на имя губернатора Московской области с целью определения источника финансировании, что в дальнейшем позволит обозначить более конкретные сроки проведения мероприятий по реализации Проекта.

Далее в рамках действующего законодательства РФ будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения намеченных работ.