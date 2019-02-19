О режиме работы водителей автобусов и оплате за проезд

О том, что в Дубне с 1 января 2019 года работает новый перевозчик знают, вероятно, уже все жители наукограда. Одной из не самых положительных причин этой известности стало изменение привычного (за долгое время работы прежнего перевозчика) расписания движения общественного транспорта.

Ко всему прочему, после пуска в эксплуатацию нового моста через Волгу, произошло существенное изменение направления автобусных маршрутов.

Кроме этого, дубненцам предоставили возможность вносить предложения по корректировке как самих маршрутов, так и расписания движения автобусов. Это, в какой-то мере, осложнило ситуацию в сфере пассажирских перевозок в Дубне, но, в конечном итоге, должно привести к наиболее оптимальной, учитывающей интересы пассажиров и транспортников работе.

О проблемах и их решении в этой важнейшей для города сфере шла речь на встрече представителей городских СМИ с руководителем филиала ГУП МО «Мострансавто» автоколонны №1784 А. М. Голубевым.

Руководитель перевозчика пояснил, что одобренный профсоюзом график работы водителей 12 часов (два через два или день через день). Согласно положению о труде и отдыхе водителей каждые два часа 15 минут отдыха, два обеденных перерыва по 60 минут.

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