Дубненцы довольно часто пользуются услугами такси, чтобы добраться на работу или съездить в гости. Кто-то ловит извозчика на улице, кто-то вызывает машину на адрес. Конечно же, простой обыватель не задумывается о законности данной деятельности водителя.

15 февраля проводилась профилактическая операция «Нелегальный такси». В рамках мероприятия сотрудники дорожно-патрульной службы проверяли таксистов на линии. Госинспекторами технического надзора ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна, совместно с представителями УРАТК проводились совместные мероприятия, направленные выявление и пресечение нелегальных перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.

В ходе проведения мероприятия выявлено 2 водителя легковых такси, на которых составлено 9 административных материалов, из них 5 – за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси (отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, невыдача пассажиру кассового чека или квитанции в форме бланка строгой отчетности, и подтверждающих оплату пользования легковым такси, а также за отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного фонаря на крыше указанного транспортного средства) и 4 – за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа (осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств и осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств). Водители привлечены к административной ответственности на общую сумму 21000 рублей.

Как вы уже поняли, воспользовавшись услугами частного извозчика, нельзя угадать, чем может закончиться такая поездка. Вам никто не может гарантировать исправность автомобиля, вменяемость и трезвость водителя. В легальном таксопарке механиком перед выпуском на линию проводится проверка транс транспортного средства, водитель проходит предрейсовый медицинский осмотр и компания отвечает за здоровье пассажиров. Если вы планируете отвезти ребенка, то заранее предупредите оператора, к вам должны приехать с автокреслом.

Также 15 февраля сотрудниками ОГИБДД проведен «круглый стол» с руководителями служб такси города, в котором принял участие представитель УРАТК, на котором обсуждался анализ аварийности с участием автомобилей «такси» на территории города, а также безопасность перевозок пассажиров и детей в специальных удерживающих устройствах.